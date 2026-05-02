02.05.2026 - 07:33 | Son Güncellenme:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için temmuz zammı hesapları netleşmeye başladı. TÜİK’in açıkladığı ilk 3 aylık enflasyon verilerine göre zam oranı yüzde 10’u aşarken, en düşük emekli maaşı için yeni tahminler gündeme geldi. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olur? İşte detaylar...

Milliyet.com.tr/ Emekli maaşlarına yapılacak temmuz zammı için geri sayım sürerken, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Yılda iki kez, ocak ve temmuz aylarında maaş artışı alan emekliler için 6 aylık enflasyon rakamları belirleyici oluyor. 

Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Ekonomist Muhammet Bayram, yılın ilk üç ayında oluşan enflasyonun emekli zamlarını büyük ölçüde erittiğini belirterek, yılın ilk yarısına ilişkin yeni zam beklentisini paylaştı.

Bayram, nisan ayında aylık enflasyonun yüzde 3 civarında gelebileceğini, mayıs ve haziran aylarında ise enflasyonda düşüş beklediğini söyledi. Bu tabloya göre 6 aylık enflasyon farkının yüzde 17 ile yüzde 19 arasında oluşabileceğini ifade etti.

“EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 23-25 BİN TL’YE ÇIKABİLİR”

Bayram, en düşük emekli maaşında da en az enflasyon oranı kadar artış beklediğini belirtti. Bu tahmine göre en düşük emekli maaşının 23 bin TL ile 25 bin TL aralığına yükselebileceğini söyledi.

PETROL FİYATLARI ENFLASYON BASKISINI ARTIRDI

Küresel gelişmelere de dikkat çeken Bayram, ABD, İsrail ve İran hattındaki savaş riski ile Hürmüz Boğazı’na ilişkin endişelerin petrol fiyatlarını yükselttiğini belirtti. Bunun da dünya genelinde enflasyon baskısını yeniden artırdığını ifade etti.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Bayram, yıl sonunda yüzde 21 seviyesinde beklenen enflasyonun, son gelişmeler nedeniyle yüzde 25 ile yüzde 27 aralığında gerçekleşebileceğini öngördü.

“ÜCRET ARTIŞI ENFLASYON OLUŞTURMAZ”

Ücret artışlarının enflasyonu tetikleyeceği görüşüne katılmadığını söyleyen Bayram, asıl sorunun bazı ürünlerdeki fahiş fiyat ve yüksek kâr hırsı olduğunu savundu. Özellikle gıda enflasyonuna karşı daha sert tedbirler alınması gerektiğini vurguladı.

Bayram, gıda fiyatlarındaki fahiş artışların önlenmesi halinde emekli ve çalışanların maaş artışlarını cebinde daha fazla koruyabileceğini ifade etti.

