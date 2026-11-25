HABER MERKEZİ Emekli maaşlarına yapılacak ocak zammı için geri sayım sürerken milyonlarca vatandaşın beklediği düzenlemeye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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A Haber'e konuşan Bakan Işıkhan, emeklilerin yaşadığı ekonomik koşulların farkında olduklarını belirterek refah seviyesini yükseltmeye yönelik hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

Mevcut yasal artışlara ek iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yürüttüklerini açıklayan Işıkhan, emekliler arasındaki gelir farklılıklarının gözetileceğini vurguladı.

Bu açıklama, ocak ayında yapılacak enflasyon zammının dışında ek bir düzenleme beklentisini yeniden gündeme taşıdı.

BAKAN IŞIKHAN DUYURDU! EMEKLİ MAAŞLARINA EK İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASI

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Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş düzenlemesine ilişkin konuşan Bakan Vedat Işıkhan, çalışmaların temel amacının emeklilerin alım gücünü yükseltmek olduğunu ifade etti.

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Emeklilerin mevcut ekonomik şartlardan etkilendiğini bildiklerini belirten Işıkhan, gelirleri artırmaya yönelik mali imkanların oluşturulması için çalıştıklarını söyledi.

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Bakan Işıkhan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik koşulların farkındayız. Refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mevcut yasal artışlara ilave iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz."

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Işıkhan, hazırlanacak düzenlemede yalnızca maaş artışının değil, emekliler arasındaki gelir dağılımının da dikkate alınacağını belirtti.

EMEKLİLER ARASINDAKİ MAAŞ FARKLARI DİKKATE ALINACAK

Bakan Işıkhan'ın açıklamasında öne çıkan başlıklardan biri de emekliler arasındaki gelir farklılıkları oldu.

Hazırlanan çalışmada adalet ve hakkaniyet ilkelerinin esas alınacağını belirten Işıkhan, emeklilerin alım gücünü iyileştirmeyi amaçlayan bir yaklaşım üzerinde durduklarını ifade etti.

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Bu açıklama, yeni düzenlemenin yalnızca enflasyon oranında yapılacak artışla sınırlı kalmayabileceğine işaret etti.

Özellikle farklı prim günlerine, kazançlara ve emekli aylıklarına sahip vatandaşlar açısından nasıl bir model uygulanacağı merak ediliyor.

Ancak düzenlemede hangi kriterlerin kullanılacağına ve emeklilere ne kadar ek ödeme yapılacağına ilişkin henüz kesin bir rakam açıklanmadı.

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OCAK 2027'DE EMEKLİ MAAŞLARI DEĞİŞECEK Mİ?

Emeklilere yönelik yeni düzenlemenin 2027 yılının ocak ayından itibaren uygulanması hedefleniyor.

Bakan Işıkhan, daha önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı değerlendirmede de mevcut yasal artışlara ilave iyileştirmeler içeren bir çalışma yürüttüklerini açıklamıştı.

Son açıklamasında da aynı yaklaşımı yineleyen Işıkhan, emeklilerin gelir seviyesini yükseltmeye yönelik hazırlıkların devam ettiğini bildirdi.

Teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından düzenlemenin Meclis'e sunulması bekleniyor.

Böylece milyonlarca emeklinin ocak ayında alacağı maaşın yalnızca yasal enflasyon artışıyla mı sınırlı kalacağı, yoksa ilave iyileştirmelerle mi destekleneceği netleşecek.

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR EK ZAM YAPILACAK?

Bakan Işıkhan'ın açıklamasının ardından emeklilerin en çok araştırdığı konulardan biri de yapılacak ek artışın miktarı oldu.

Ancak şu ana kadar ek zam oranı, seyyanen ödeme tutarı veya en düşük emekli aylığının hangi seviyeye çıkarılacağı konusunda resmi bir rakam paylaşılmadı.

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Bakanlığın yürüttüğü çalışmanın mali boyutunun da değerlendirildiği belirtiliyor.

Yeni düzenlemede emekliler arasındaki gelir farklılıklarının gözetilmesi ve alım gücünün artırılması hedefleniyor.

Bu nedenle olası artışın hangi emekli grubuna, hangi kriterlerle ve ne miktarda yansıtılacağı teknik çalışmanın tamamlanmasıyla ortaya çıkacak.

GÖZLER MECLİS'E SUNULACAK DÜZENLEMEDE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen hazırlıkların tamamlanmasının ardından yeni düzenlemenin Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Teknik çalışmaların sonuçlanmasıyla birlikte emeklilere yönelik ilave iyileştirmelerin kapsamı ve uygulanma yöntemi netleşecek.

Milyonlarca emekli ise ocak ayında yapılacak yasal artışın yanında ek bir zam veya seyyanen destek verilip verilmeyeceğini öğrenmek istiyor.

SEYYANEN ZAM MI, ORANSAL ARTIŞ MI? İKİ SEÇENEK MASADA

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, emekli aylıklarında normal zam dışında ilave bir artış yapılmasının gündemde olduğunu belirterek düzenlemenin iki farklı yöntemle hayata geçirilebileceğine dikkat çekti.

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Zengin, mevcut sistemde emeklilere 6 aylık enflasyon oranına göre yapılacak artışın yanı sıra ek bir iyileştirme planlandığını ifade etti. Bu kapsamda ya mevcut zam oranına ilave bir oransal artış yapılabileceğini ya da artışın bir bölümünün seyyanen, diğer bölümünün ise oransal olarak uygulanabileceğini söyledi.

Emekli maaşlarında yapılması planlanan iyileştirmenin yöntemine ilişkin henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Tarkan Zengin'in değerlendirmesine göre ekonomi yönetimi, mevcut 6 aylık enflasyon artışının üzerine ek bir zam yapılması veya artışın farklı yöntemlerle birleştirilmesi seçeneklerini değerlendiriyor.

Buna göre ilk seçenekte emeklilerin maaşlarına enflasyon zammının üzerine ilave bir oransal artış yapılabilecek.

Diğer seçenekte ise maaşlara belirli bir tutarda seyyanen zam uygulanırken bunun üzerine ayrıca oransal artış eklenebilecek.

Zengin, hangi yöntemin tercih edileceğinin ekonomi yönetiminin yapacağı çalışmalarla netleşeceğini belirtti.

YAŞ VE PRİM GÜN SAYISI HESAPLAMADA ETKİLİ OLACAK

Yeni düzenlemede dikkat çeken başlıklardan biri de emeklilerin çalışma geçmişlerinin dikkate alınması.

Hazırlık kapsamında emeklilerin yalnızca mevcut maaşlarının değil, yaşlarının ve prim ödeme gün sayılarının da değerlendirilmesi bekleniyor.

Özellikle seyyanen zam yapılması halinde bu kriterlerin nasıl kullanılacağı merak ediliyor.

Bu yaklaşımın, farklı prim günlerine ve emeklilik koşullarına sahip vatandaşların gelirleri arasındaki dengenin gözetilmesi amacıyla gündeme geldiği belirtiliyor.

Ancak yaş ve prim gününe göre hangi tutarda veya oranda artış yapılacağı henüz açıklanmış değil.

DÜZENLEME İÇİN ARALIK AYI SONUNA İŞARET EDİLDİ

Emekli maaşlarına yönelik ilave iyileştirmenin ocak ayından itibaren uygulanabilmesi için hazırlıkların yıl bitmeden tamamlanması gerekiyor.

Tarkan Zengin, normal enflasyon artışının dışında yapılacak ilave iyileştirme için yasal düzenlemeye ihtiyaç bulunduğunu hatırlattı.

Bu nedenle teknik çalışmaların aralık ayının sonuna kadar sonuçlandırılması ve düzenlemenin yıl bitmeden Meclis gündemine taşınması bekleniyor.

Meclis'te yapılacak yasal düzenlemenin ardından emeklilere uygulanacak ek artışın kapsamı ve tutarı netleşecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 23 BİN 552 TL! YENİ RAKAM MERAK EDİLİYOR

Yeni çalışmanın en önemli başlıklarından biri de en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı olacak.

Halihazırda 23 bin 552 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşının ocak ayında ne kadar artırılacağı henüz belli değil.

Yapılacak enflasyon zammının ardından taban aylığa ayrıca bir iyileştirme uygulanıp uygulanmayacağı da ekonomi yönetiminin değerlendirdiği konular arasında bulunuyor.

Tarkan Zengin, en düşük emekli aylığının hangi seviyeye çıkarılacağının da yürütülen çalışmalar sonucunda belirleneceğini ifade etti.

Böylece milyonlarca emeklinin beklediği yeni maaş tablosunda hem kök aylıkların hem de en düşük emekli maaşının nasıl şekilleneceği önem kazanıyor.