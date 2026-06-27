Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor! Promosyonda 100 bin TL'lik fayda

2026 yılı itibarıyla güncellenen kampanyalarda ödemeler maaş tutarı, ek ürün kullanımı, fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve banka taahhütlerine göre değişiklik gösteriyor.

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Emekliler için promosyon kampanyaları özellikle temmuz ayıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Bankalar, SGK emeklisi müşterilere 3 yıl boyunca maaş alma taahhüdü karşılığında nakit promosyon ödemesi yaparken, bazı bankalar bu tutara ek kampanyalar da ekliyor. Böylece promosyon ödemeleri 5 bin TL’den başlıyor, bazı bankalarda ek koşullarla birlikte 100 bin TL’nin üzerine kadar çıkabiliyor.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler, maaşlarını taşımaları ya da mevcut bankalarıyla taahhütlerini yenilemeleri halinde promosyon fırsatlarından yararlanabiliyor. Bankaların sunduğu kampanyalarda temel promosyonun yanı sıra kredi kartı kullanımı, otomatik fatura ödeme talimatı, ek hesap kullanımı ve sigorta poliçesi gibi ek şartlar da toplam ödeme tutarını artırabiliyor.

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TEMMUZ 2026 EMEKLİ PROMOSYONLARINDA SON DURUM

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Bankaların duyurduğu kampanyalara bakıldığında, kamu bankalarında promosyon tutarları daha sabit aralıklarda ilerlerken, özel bankalarda ek ödüllerle birlikte daha yüksek rakamlar öne çıkıyor. Bazı bankalar yalnızca maaş taşıma taahhüdüyle ödeme yaparken, bazıları ek promosyon için müşterilerinden belirli bankacılık ürünlerini kullanmalarını istiyor.

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Emekli maaş promosyonu almayı planlayan vatandaşların, yalnızca en yüksek tutara değil, kampanya şartlarına da dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü açıklanan en yüksek rakamlar çoğu zaman temel promosyon ile ek ödüllerin toplamından oluşuyor. Bu nedenle maaş taşıma işlemi öncesinde bankaların güncel şartlarının, taahhüt süresinin ve ek ürün koşullarının dikkatle incelenmesi önem taşıyor.

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İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2026

İş Bankası, SGK emeklilerine yönelik promosyon kampanyasını “25.000 TL’ye varan emekli promosyonu” başlığıyla duyurdu. Banka, emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası’nı tercih eden ya da halihazırda maaşını bu bankadan alan müşterilere özel kampanya sunduğunu açıkladı.

Kampanya kapsamında emeklilere 15.000 TL’ye varan nakit promosyon imkanı sağlanıyor. Bunun yanında 10.000 TL’ye varan ek promosyon fırsatı da sunuluyor. İş Bankası, promosyon kampanyasını yalnızca nakit ödeme ile sınırlı tutmuyor. Maximum Kart’ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM’lerinden ücretsiz nakit çekme, ücretsiz para transferi ve indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap gibi avantajlar da kampanya kapsamında emeklilere sunulan ayrıcalıklar arasında yer alıyor.

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Bu yönüyle İş Bankası’nın kampanyası, hem nakit promosyon hem de günlük bankacılık işlemlerinde ek avantaj arayan emekliler için dikkat çeken seçenekler arasında bulunuyor.

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026

DenizBank, emekli promosyonu tutarını 30.000 TL’ye varan ödeme fırsatıyla güncelledi. Bankanın kampanyasında temel nakit promosyonun yanı sıra ek ürün kullanımına bağlı olarak ilave ödeme imkanı da yer alıyor.

DenizBank tarafından yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını bankaya taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını DenizBank’tan almayı taahhüt eden müşterilere 12.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor. Buna ek olarak, DenizBank’ta yeni hesap açan ve belirlenen ürün şartlarını yerine getiren emekliler için 18.000 TL’ye varan ek promosyon fırsatı bulunuyor.

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Ek promosyondan yararlanmak için Kredili Mevduat Hesabı, 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı ve aktif kredi kartı kullanımı gibi koşullar öne çıkıyor. Böylece tüm şartları sağlayan emekliler, toplamda 30.000 TL’ye varan promosyon alma hakkı kazanabiliyor.

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU 2026

Yapı Kredi, emeklilere 30.000 TL’ye varan promosyon ve ek ödül fırsatı sunduğunu açıkladı. Bankanın kampanyasında temel promosyon ödemesi, emekli maaşı tutarına göre belirleniyor. Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanmasının ardından, ek bir koşul aranmadan temel promosyon ödemesi yapılıyor.

Yapı Kredi’nin maaş aralığına göre belirlediği temel promosyon tutarları şöyle:

Bir aylık net geliri 9.999 TL’ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 TL ile 14.999 TL arasında olanlara 10.000 TL, 15.000 TL ile 19.999 TL arasında olanlara 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 15.000 TL promosyon ödeniyor.

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Bunun yanında banka, ek ödül kampanyası da sunuyor. Ek Ödül Taahhütnamesi’nin imzalanmasının ardından 60 gün içinde iki yeni fatura ödeme talimatı veren emekliler, maaş tutarlarına göre 2.000 TL ile 5.000 TL arasında ek nakit ödül kazanabiliyor.

Ayrıca aynı süre içinde asıl bireysel kredi kartıyla toplam 1.000 TL harcama yapan müşterilere de maaş aralığına göre 2.000 TL ile 5.000 TL arasında ek ödül veriliyor. Bu ek avantajlarla birlikte Yapı Kredi’nin emekli promosyon kampanyasında toplam tutar 30.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU 2026

Garanti BBVA, emekli maaşını bankaya taşıyanlara 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül fırsatı sunduğunu duyurdu. Banka, kampanyasını hem nakit promosyon hem de ek bonus ödemeleriyle destekliyor.

Garanti BBVA’nın açıklamasına göre, emekli maaşını bankadan alan müşteriler 15.000 TL’ye kadar nakit promosyondan yararlanabiliyor. Bunun yanında Bonus Kart veya Paracard ile yapılacak harcamalar, Avans Hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçesi gibi ek koşullarla toplamda 10.000 TL’ye varan bonus kazanma imkanı sağlanıyor.

Kampanya kapsamında 2.000 TL kart harcamasına 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamasına 2.000 TL ve yeni sigorta poliçesine 2.000 TL ek ödül verilebiliyor. Böylece Garanti BBVA’nın emekli promosyon kampanyasında toplam ödeme 25.000 TL’ye kadar ulaşabiliyor.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026

Akbank, emekli maaşını bankaya taşıyan ya da mevcut promosyon taahhüdünü yenileyen müşterilere yönelik kampanyasını “toplam 100.000 TL’ye varan fayda” ifadesiyle duyurdu. Bankanın açıklamasında, SGK emekli maaşını Akbank’a taşıyan ya da taahhüdünü yenileyen müşterilere 15.000 TL’ye varan nakit promosyon verileceği belirtildi.

Kampanya, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerini kapsıyor. Emekli maaşını Akbank’a taşıyan ya da mevcut maaş müşterisi olup promosyon taahhüdünü yenileyen vatandaşlar, 3 yıl boyunca maaşlarını Akbank’tan alma sözü vererek nakit promosyondan yararlanabiliyor.

Akbank’ın duyurduğu toplam fayda tutarı, yalnızca nakit promosyonu değil, bankanın sunduğu diğer kampanya, avantaj ve ek fırsatları da kapsıyor. Bu nedenle emeklilerin kampanya detaylarını incelerken nakit promosyon ile toplam fayda ayrımına dikkat etmesi gerekiyor.

SIFIR FAİZLİ KREDİ DESTEĞİ

Bankanın sürprizleri arasında en dikkat çekeni ise finansman desteği oldu. Maaşını taşıyan emeklilere, acil ihtiyaçları için kullanabilecekleri yüzde 0 faizli, 6 ay vadeli ve 50 bin TL’ye varan kredi imkanı sunuluyor. Böylece nakit promosyonla birlikte emekliye sunulan toplam likidite avantajı 100 bin TL sınırına ulaşıyor.

EK ÖDÜLLERLE KAZANÇ KATLANIYOR

Promosyon ve krediye ek olarak, Akbank mobil veya şubeleri üzerinden yapılabilecek işlemlerle 50 bin TL’ye varan ek nakit ödül kazanma şansı da sunuluyor. Ödül sisteminin detayları ise şöyle:

FATURA TALİMATI: Yeni fatura ödeme talimatına 2.000 TL, mevcut talimatlara bin TL olmak üzere toplam 10 bin TL.

KREDİ KARTI HARCAMASI: Axess veya Wings kart ile yapılacak harcamalara toplam 10 bin TL.

EMEKLİ YAKININI GETİR: Davet koduyla Akbanklı olan her emekli yakını için toplamda 10 bin TL.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026

Kamu bankaları arasında yer alan Halkbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş aralığına göre 8.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödemesi yapacağını açıkladı.

HALKBANK’IN PROMOSYON TUTARLARI MAAŞA GÖRE ŞU ŞEKİLDE BELİRLENDİ:

10.000 TL ile 14.999 TL arasında maaş alan emeklilere 8.000 TL, 15.000 TL ile 19.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL promosyon ödeniyor.

Halkbank’ın kampanyasında promosyon tutarı, emeklinin aylık maaşına göre değişiyor. Banka, 3 yıllık maaş alma taahhüdü karşılığında emeklilere belirlenen aralıklarda ödeme yapıyor.

ING EMEKLİ PROMOSYONU 2026

ING, emekli promosyon kampanyasında öne çıkan bankalardan biri oldu. Banka, emekli maaşını ING’ye taşıyan müşterilere 32.000 TL’ye varan nakit emekli promosyonu fırsatı sunduğunu açıkladı.

ING’nin kampanyasında SGK emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere, maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon veriliyor. Banka ayrıca ek nakit promosyon fırsatlarıyla toplam ödemenin 32.000 TL’ye kadar çıkabileceğini duyurdu.

Kampanya SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerini kapsıyor. ING’nin sunduğu yüksek promosyon tutarı, özellikle özel bankalar arasındaki rekabetin temmuz ayında daha da arttığını gösteriyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2026

Kamu bankalarından Ziraat Bankası da emekli maaşını bankadan alan müşterilerine 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. Ziraat Bankası’nın promosyon tutarları emekli maaşı aralığına göre belirleniyor.

Buna göre, maaşı 0 TL ile 9.999,99 TL arasında olan emeklilere 5.000 TL, 10.000 TL ile 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000 TL ile 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzerinde maaş alanlara ise 12.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

Ziraat Bankası’nın kampanyası, kamu bankalarının genel promosyon çizgisiyle benzerlik gösteriyor. Temel ödeme maaş tutarına göre belirlenirken, 3 yıllık maaş alma taahhüdü promosyonun temel şartları arasında yer alıyor.

EMEKLİ PROMOSYONU ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Emekli promosyonu için banka seçimi yapılırken taahhüt süresi, ek ürün şartları, fatura talimatı zorunluluğu, kredi kartı harcaması, ek hesap kullanımı ve promosyon iptal koşulları dikkatle incelenmeli. Çünkü emekli maaş promosyonlarında genellikle 3 yıllık taahhüt veriliyor. Bu süre dolmadan banka değişikliği yapılması halinde alınan promosyonun kalan süreye denk gelen kısmının iadesi istenebiliyor.

Ayrıca bankaların ilan ettiği en yüksek promosyon tutarları her emekli için doğrudan geçerli olmayabiliyor. Maaş tutarı, kampanya başvuru tarihi ve ek şartların yerine getirilip getirilmemesi, alınacak toplam ödemeyi doğrudan etkiliyor.

Temmuz ayı itibarıyla emekli promosyonlarında rekabetin devam etmesi beklenirken, bankaların kampanya tutarlarında ve şartlarında dönemsel güncellemeler yapabileceği belirtiliyor. Bu nedenle başvuru yapmadan önce ilgili bankanın güncel kampanya detaylarının kontrol edilmesi önem taşıyor.