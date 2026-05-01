Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı yakından ilgilendiriyor: Site aidatlarında yeni dönem! İşte madde madde yeni uygulamalar
Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı yakından ilgilendiriyor: Site aidatlarında yeni dönem! İşte madde madde yeni uygulamalar

01.05.2026 - 11:19 | Son Güncellenme:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni düzenleme ile site aidatlarına ilişkin önemli değişiklikler hayata geçiriliyor. Peki yeni düzenlemede hangi maddeler kabul edildi? İşte detaylar...

Milyonlarca konut sahibini ve kiracıyı yakından ilgilendiren aidat düzenlemesi Meclis tarafından kabul edildi. Öyle ki yeni yasayla birlikte yönetimlerin fahiş artış yapmasının önüne geçilebilecek.

"AİDAT BELİRLEME YETKİSİ KAT MALİKLERİNDE OLACAK"

Yeni düzenleme ile birlikte aidat miktarını belirleme ve onaylama yetkisi artık doğrudan kat malikleri kuruluna verilecek. Aynı zamanda işletme projesi hazırlama zorunluluğu da gelecek.

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamalarda, “Site yöneticileri aidat belirleyemeyecek. Aidatları artık kat malikleri belirleyecek. Onaylı projeleri değiştirmek isterlerse bile bunun için kat maliklerinin onayını alacaklar. Üçte iki çoğunluk sağlanacak. Bu onaylandıktan sonra da süreç devam edecek. Mevcut bir proje yoksa, site yönetim projesi yeni yapılan projede kat maliklerine sunulacak. Kat maliklerinden de 3 ay içinde onay beklenecek” dedi.

YENİ DÜZENLEMEDE HANGİ MADDELER KABUL EDİLDİ?

Mevcut bir işletme projesi varken yapılacak aidat artış oranı, yeniden değerleme oranını aşamayacak. Bu kural sayesinde keyfi aidat artışlarının önüne geçilecek.

Bir diğer şartsa yönetim planında yapılacak değişiklikler için bağımsız bölümlerin üçte ikisinin oyu zorunlu olacak.

Araç, “Personel alımından tutun, personelin çıkarılmasına kadar olan süreçte, üçte iki oranında maliklerden onay alamadığı müddetçe uygulama yapamayacak. Site yönetimlerindeki personel giderleri de çok fazla olduğu için bu önemli bir konu. Genelde bunu firmalara, şirketlere veriyorlar. Tanıdıkları şirketler olunca da site yöneticileri kendi menfaatleri için bir oran sağlıyordu. Artık bunun da önüne geçmiş oldular” ifadelerini kullandı.

 

 

Mayıs ayında kar sürprizi... Kent merkezi bembeyaz
ABD'den Almanya kararı! 5 bin asker geri çekilecek
Yeni ücret ne kadar olur? En düşük emekli maaşı için yeni tahmin!
Yunan basını yazdı: Denizlerde Türk çağı!
Tunca Bengin — Esir çocuklara yasaya gerek yok!..
Melih Aşık — UÇAN BELGE
Ali Eyüboğlu — Eurovision'daki iki yüzlü ülkeler
Deniz Kilislioğlu — Hürmüz'de 'yeni sayfa' mümkün mü?
Şanlıurfa Siverek'te zincirleme kaza: 2 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralı
KGM'den "İzmir Çevre Yolu'nun ücretli hale getirileceği" iddialarına ilişkin açıklama
Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunda 43 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul'da fırtına alarmı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Cumhuriyeti'ni çatışmalardan, ateşten uzak tutuyoruz