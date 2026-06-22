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UzmanparaMilyonlarca firmaya 'fatura' uyarısı! Kurala uymayan 17 milyon TL öder
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Milyonlarca firmaya 'fatura' uyarısı! Kurala uymayan 17 milyon TL öder

22.06.2026 - 15:42 | Son Güncellenme:

#E-Fatura#Maliye#Vergi Cezaları

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, 2025 yılı cirosu 3 milyon lira ve üzeri olan mükelleflerin en geç 1 Temmuz'a kadar e-Fatura ve e-Arşiv sistemine geçiş zorunluluğu bulunduğunu belirterek, "Zorunluluğu olduğu halde kağıt fatura düzenlenmeye devam edildiğinde, işletmelere Vergi Usul Kanunu'na göre özel usulsüzlük cezaları kesiliyor." dedi.

Milyonlarca firmaya fatura uyarısı Kurala uymayan 17 milyon TL öder

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) Vergi Usul Kanunu tebliğleri ile 2021 yılında e-Fatura zorunluluğunun başladığını hatırlatan Yıldız, uygulamanın sektörlere ve ciro limitlerine göre kademeli olarak getirildiğini anlattı.

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Yıldız, e-Fatura ve e-Arşiv uygulamasına, iki kategorideki mükelleflerin geçme zorunluluğu bulunduğuna işaret ederek, "2025 yılı cirosu 3 milyon lira ve üzeri olan mükelleflerin, en geç 1 Temmuz'a kadar e-Fatura sistemine geçiş zorunluluğu bulunuyor." ifadesini kullandı.

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UYGULAMAYA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU OLAN SEKTÖRLER

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Yıldız, cirodan bağımsız olarak bazı kritik sektörlerdeki firmaların da geçiş zorunluluğu bulunduğuna dikkati çekerek, bunların akaryakıt için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) lisans alanlar, sigara, alkol imal ve ithal edenler, internet satış platformları, internet reklam aracıları, kendi veya başkasının internet sitesinde mal ve hizmet satışını yapanlar, ilgili kanunca komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle uğraşan şirketler olduğunu söyledi.

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile hizmet sözleşmesi imzalayan hastanelerin, tıp merkezlerinin, gayrimenkul veya motorlu araç alım, satım veya kiralama işlemleri yapanların, Kültür ve Turizm Bakanlığından yatırım veya işletme belgesi alan otellerin, elektrikli araçlara şarj hizmeti verenlerin de bu sektörler arasında yer aldığına değinen Yıldız, Maden Kanunu'na göre ruhsat alanların, Şeker Kanunu'na göre şeker imal edenlerin ve demir-çelik ve demir-çelikten eşya imal edenlerin, gübre takip sistemine kayıtlı mükelleflerin de zorunluluğunun bulunduğunu vurguladı.

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 "MÜKELLEFLER ÖZEL ENTEGRATÖR KURULUŞLARA BAŞVURABİLİR"

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Yıldız, uygulamaya dahil mükelleflerin, müşterilerine ya e-Fatura ya da e-Arşiv fatura düzenlediğinin altını çizerek, "Böylece satıcılar, faturaları tamamen elektronik ortamda ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sistemleri üzerinden müşteriye iletilirken, e-Arşiv faturalar ise müşterinin talebine göre kağıt çıktısı ya da elektronik ortamda iletimi suretiyle, müşteriye iletimi sağlanır." diye konuştu.

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Mükelleflerin GİB tarafından izin verilen özel entegratör kuruluşlara başvurabileceğini kaydeden Yıldız, şu değerlendirmelerde bulundu: "Mükelleflerin dikkat etmesi gereken hususlar var. Zorunluluğu olduğu halde kağıt fatura düzenlenmeye devam edildiğinde, işletmelere Vergi Usul Kanunu'na göre özel usulsüzlük cezaları kesiliyor. Bu cezaların, yıllık üst sınırı 2026 için 17 milyon lira. Fatura bedelinin yüzde 10 oranında özel usulsüzlük cezası, pek çok mükellef için önemli boyuta ulaşabilmektedir. Bu nedenle, zorunluluk kapsamında olanların mutlaka süresinde uygulamaya dahil olması, ileride cezai işleme maruz kalmamak bakımından önem taşıyor."

 

 

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