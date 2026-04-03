Memur ve emekliler dikkat! 3 aylık zam farkları belli oldu

03.04.2026 - 11:51 | Son Güncellenme:

Memur ve emeklileri yakından ilgilendiren yılın 3’üncü enflasyon rakamı açıklandı. TÜİK verilerine göre martta aylık enflasyon yüzde 1,94 olurken yıllık enflasyon yüzde 30,87 oldu. Peki memur ve emeklinin kesinleşen 3 aylık zam farkı ne kadar oldu? İşte detaylar...

Milliyet.com.tr/ Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Martta aylık enflasyon 1,94 olurken yıllık enflasyon yüzde 30,87 seviyesinde gerçekleşti. 

3 AYLIK ZAM FARKLARI NETLEŞTİ 

Böylelikle memur ve emeklilerin alacağı 3 aylık zam farkları şimdiden kesinleşti. Geride nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon verileri kaldı. Son 3 verinin de açıklanmasıyla birlikte temmuz ayında nihai zam oranı netleşecek. Mart ayı enflasyon verileriyle birlikte SSK ve Bağkur emeklileri %10.04 zammı hak etmiş oldu. 

Son dakika: Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kira zam oranı belli oldu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRSon dakika: Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kira zam oranı belli olduHaberi Görüntüle

MEMURLAR İÇİN KESİNLEŞEN ZAM NE KADAR? 

Memur ve memur emeklileri 3 aylık enflasyon verisine ve toplu sözleşmeden gelen zam oranlarına göre yüzde 6,07 oranında zammı şimdiden hak etti. Önümüzdeki 3 ayın enflasyon verisi de açıklandığında Temmuz ayında alacakları zam miktarı belli olacak. 

Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRSon dakika: Enflasyon rakamları açıklandıHaberi Görüntüle

MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN KRİTİK EŞİK: YÜZDE 11 

Toplu sözleşme gereği yılın ikinci 6 ayı için yüzde 7 oranında bir zam alacak olan memur emeklileri, enflasyon farkı için ise enflasyonun yüzde 11 barajını aşmasını bekleyecek. Bu oranın geçilmesi durumunda, memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkını da maaşlarında görecek. 

Altında 2 kritik ihtimal! Düşüş sonrası ‘aceleci olmayın’ uyarısı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAltında 2 kritik ihtimal! Düşüş sonrası ‘aceleci olmayın’ uyarısıHaberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
İranda düşen ABD savaş uçağındaki 2. pilot da bulundu Trumptan açıklama geldi
İran'da düşen ABD savaş uçağındaki 2. pilot da bulundu! Trump'tan açıklama geldi
Altında 4 haftalık çöküşe son Rüzgar terse döndü: 3 kritik gelişme radarda
Altında 4 haftalık çöküşe son! Rüzgar terse döndü: 3 kritik gelişme radarda
Galatasarayın mağlubiyeti sonrası Hasan Şaştan Icardi tepkisi Depar atacak gücü yok
Galatasaray'ın mağlubiyeti sonrası Hasan Şaş'tan Icardi tepkisi! 'Depar atacak gücü yok'
Bahar Şahinden şok itiraf Onun için hapis yatarım
Bahar Şahin'den şok itiraf! 'Onun için hapis yatarım'
İlgili Haberler
Bursada bir araca seyir halinde yorgun mermi isabet etti
Bursa'da bir araca seyir halinde yorgun mermi isabet etti
Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye rekor ceza 3 polisi yaralamıştı
'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye rekor ceza! 3 polisi yaralamıştı
Aksarayda Yan baktın dehşeti Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı: Oğlum ölüyor
Aksaray'da 'Yan baktın' dehşeti! Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı: Oğlum ölüyor
Maltepede alacak kavgası cinayetle bitti Bıçakla yaraladığı kişi kafasına sıktı
Maltepe'de alacak kavgası cinayetle bitti! Bıçakla yaraladığı kişi kafasına sıktı