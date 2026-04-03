Milliyet.com.tr/ Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Martta aylık enflasyon 1,94 olurken yıllık enflasyon yüzde 30,87 seviyesinde gerçekleşti.

3 AYLIK ZAM FARKLARI NETLEŞTİ

Böylelikle memur ve emeklilerin alacağı 3 aylık zam farkları şimdiden kesinleşti. Geride nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon verileri kaldı. Son 3 verinin de açıklanmasıyla birlikte temmuz ayında nihai zam oranı netleşecek. Mart ayı enflasyon verileriyle birlikte SSK ve Bağkur emeklileri %10.04 zammı hak etmiş oldu.

MEMURLAR İÇİN KESİNLEŞEN ZAM NE KADAR?

Memur ve memur emeklileri 3 aylık enflasyon verisine ve toplu sözleşmeden gelen zam oranlarına göre yüzde 6,07 oranında zammı şimdiden hak etti. Önümüzdeki 3 ayın enflasyon verisi de açıklandığında Temmuz ayında alacakları zam miktarı belli olacak.

MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN KRİTİK EŞİK: YÜZDE 11

Toplu sözleşme gereği yılın ikinci 6 ayı için yüzde 7 oranında bir zam alacak olan memur emeklileri, enflasyon farkı için ise enflasyonun yüzde 11 barajını aşmasını bekleyecek. Bu oranın geçilmesi durumunda, memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkını da maaşlarında görecek.