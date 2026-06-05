Milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiriyor! 5 aylık zam oranı netleşti

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak ve Temmuz ayları maaş artışı dönemi. 6 aylık enflasyon rakamları, Temmuz zammının ana belirleyicisi. Mayıs verilerinin açıklanmasıyla birlikte emekliler şimdiden yüzde 16,6 oranında zam hakkını garantiledi. 20 bin TL maaş alan emekliler bu zamla birlikte ücretleri 23.320 TL'ye çıkmış olacak. Bu artış, milyonlarca emekli için maaşlara doğrudan yansıyacak önemli bir fark anlamına geliyor.

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GÖZLER HAZİRAN AYINA ÇEVRİLDİ

Memur ve memur emeklilerinin Mayıs dönemi enflasyon rakamlarıyla birlikte alacağı zam oranı yüzde 12,4 olarak hesaplandı. Nihai rakamın belirlenmesi için Haziran verilerinin açıklanması bekleniyor. Haziran TÜFE rakamları netleştiğinde, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayındaki kesin zam oranı da netlik kazanacak.

MEMURLARIN 5 AYLIK ZAM ORANINA GÖRE ALACAĞI TAHMİNİ YENİ MAAŞLAR

Toplu sözleşme gereği yılın ikinci 6 ayında yüzde 7 zam alacak memur emeklileri, enflasyon farkı için yüzde 11 barajını geçmeyi bekliyor. Enflasyon bu eşiği aşarsa, toplu sözleşme zammının üzerine ek olarak enflasyon farkı da maaşlara yansıyacak. Bu durum, memur emeklileri için Temmuz ayında maaşlarda ekstra bir artış anlamına geliyor.

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"YAKIN BİR TAHMİN DAHA YAPMA İHTİMALİMİZ VAR"

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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin de TRT Haber'de yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı; "Şu anda netleşen 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı artış oranı yüzde 16,60 olarak netleşti. Buna haziran ayı TÜFE'si de ilave edilecek. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşmeye göre oluyor. Memur ve memur emeklilerinin yüzde 12,40 oranında gerçekleşecek. Buna haziran ayının TÜFE'si de ilave edilecek.

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Tahminlere bakacağız. Dünya çok kırılgan bir süreçten geçiyor. Normal olmayan durumlar da söz konusu oluyor. Bugün İsrail-ABD-İran savaşı, Gazze meselesi... Bazı durumlar da ortaya çıktığı için net kestiremiyoruz. Geçen ay örneğin çok yüksek bir enflasyon gerçekleşti. Bu ay beklentiler 1,65 seviyesindeydi. Bu beklentilere göre bir enflasyon çıktı. Dolayısıyla önümüzdeki ayda da yüzde 1 ve 1,5 seviyelerinde çıkması durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yaklaşık olarak yüzde 18, memur ve memur emeklilerinin yüzde 14 almasını tahmin ediyoruz şimdiden. Ama netleşen şu an; SSK-Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 16,60, memur ve memur emeklilerinin yüzde 12,40 seviyesinde bir artış netleşmiş durumda.

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Önümüzdeki ay açıklanacak haziran ayı TÜFE'siyle birlikte Türkiye'de tüm vatandaşlarımızı ilgilendiren zam artışları belli olacak. Ülkemizde 17 milyon emeklimiz var. Maaş artışları bu enflasyona göre belli oluyor. Aktif olarak çalışan 4 milyon civarında memur var. Bunların maaş artışları buna göre belli oluyor. Kamuda çalışan 600 bin işçi var. Yine maaşları memur maaş katsayısına bağlı olan engelli aylıkları, evde bakım maaşları, 65 yaş aylığı, dul, yetim, şehit aylıkları... Tüm bunlar memur maaş katsayılarına göre belli olduğu için bütün bunları da etkiliyor. Orada da 2 milyonluk kesim var. 17 milyon emekli, 4 milyon aktif memur, 2 milyon engelli, evde bakım ve 65 yaş aylığı olan vatandaşlarımız... Toplamda baktığımızda doğrudan 24-25 milyon vatandaşımızı ilgilendiriyor. Tabii esnafı da ilgilendiriyor. Herkesin gözü kulağı önümüzdeki haziran ayının TÜFE'sinin açıklanmasında olacak. Ama artık önümüzü bu anlamda yakın bir tahmin daha yapma ihtimalimiz var. Çünkü 5 aylık enflasyon belli oldu.

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YIL SONU TAHMİNİ

Yüzde 30'ların üzerinde yıllık tahmin, yüzde 24-25 seviyelerinde bir beklenti söz konusu. Ama bahsettiğimiz bu jeopolitik, küresel riskler... Çünkü öyle bir dünyada yaşıyoruz ki dünyanın her yerinde olan küçük olaylar bile ülkeleri etkiliyor. Sadece bizi değil; bu Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasında her 10 dolarlık artışın enflasyona yüzde 1'lik etkisi olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki haziran ayını bekleyeceğiz."