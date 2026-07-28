Sınav ve atama sonuçlarında e-Devlet dönemi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milliyet.com.tr/ Haber Merkezi Kamu kurumlarının sınav ve personel alımı süreçlerinde milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni bir dönem başladı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararla, kişisel bilgilerin yer aldığı duyurulara önemli sınırlamalar getirildi.

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Yeni düzenleme; sınav sonuçlarından kura listelerine, personel alımından atama duyurularına kadar birçok süreci doğrudan etkileyecek. Kamu kurumları bundan böyle vatandaşlara ait kişisel verileri herkesin erişebildiği internet sayfalarında kontrolsüz biçimde paylaşamayacak.

İSİM, PUAN VE KİMLİK BİLGİLERİ AÇIKÇA YAYIMLANAMAYACAK

Daha önce bazı kamu kurumlarının internet sitelerinde yayımlanan sonuç listelerinde adayların ad ve soyadlarının yanı sıra T.C. kimlik numarası, KPSS puanı, adresi, telefon numarası ve çeşitli başvuru bilgileri de yer alabiliyordu.

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Yeni kararla birlikte bu tür verilerin herkese açık biçimde paylaşılmasının önüne geçilecek. Kurumlar, yalnızca duyurunun amacı için gerekli olan bilgileri kullanabilecek. Açıklanmasına ihtiyaç bulunmayan kişisel veriler ise yayımlanamayacak.

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Yayımlanması hukuken zorunlu olan belgelerde de kişisel bilgilerin tamamı görünür olmayacak. Gereksiz bölümler silinecek, karartılacak veya maskeleme yöntemiyle gizlenecek.

SONUÇLARA E-DEVLET ÜZERİNDEN ULAŞILACAK

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Düzenlemenin en dikkat çeken bölümünü e-Devlet ayrıntısı oluşturdu. Kamu kurumlarının gerçekleştirdiği sınav, kura, personel alımı ve atama süreçlerinin sonuçları artık internet sitelerinde toplu listeler halinde yayımlanmak yerine güvenli platformlardan açıklanacak.

Vatandaşlar, sonuçlarını e-Devlet üzerinden ya da T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yapılan kurum sistemlerinden öğrenebilecek. Çift faktörlü kimlik doğrulama kullanılan platformlar da güvenli paylaşım yöntemleri arasında yer alacak.

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Böylece bir kişiye ait sınav puanı, başvuru sonucu veya atama bilgisi yalnızca ilgili kişinin erişimine açılacak. Denetim yetkisine sahip görevliler de görevleri kapsamında bu bilgilere ulaşabilecek.

TOPLU SONUÇ LİSTELERİ TARİHE KARIŞABİLİR

Alınan kararla birlikte kamu kurumlarının internet sitelerinde uzun yıllardır kullanılan toplu sonuç listelerinin büyük ölçüde sona ermesi bekleniyor.

Sınavı kazananların isimlerinin, puanlarının veya kimlik bilgilerinin yer aldığı PDF ve Excel dosyaları herkesin erişimine açık şekilde yayımlanamayacak. Kurumların, sonuç sorgulama ekranları oluşturarak kişiye özel bilgilendirme sistemlerine geçmesi gerekecek.

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Bu değişiklikle kişisel verilerin üçüncü kişiler tarafından kopyalanması, depolanması, farklı platformlarda paylaşılması veya kötü amaçlarla kullanılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

ESKİ DUYURULAR İÇİN DE TEMİZLİK YAPILACAK

Yeni düzenleme yalnızca bundan sonra yayımlanacak duyuruları kapsamıyor. Kamu kurumlarının geçmiş yıllarda internet sitelerinde yayımladığı kişisel veri içeren belgeler de yeniden incelenecek.

Kurumlar, internet sitelerindeki eski sınav sonuçlarını, kura listelerini, personel alım duyurularını ve atama belgelerini gözden geçirecek. Paylaşılmasının güncel bir hukuki dayanağı bulunmayan veya yayımlanma süresi sona eren içerikler kaldırılacak.

Tamamen kaldırılması mümkün olmayan belgelerde ise kişisel bilgiler anonim hale getirilecek. İsimlerin belirli bölümleri yıldızlanabilecek, T.C. kimlik numaralarının yalnızca sınırlı haneleri gösterilebilecek ve iletişim bilgileri gizlenecek.

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SADECE İNTERNET SİTELERİ DEĞİL

KVKK’nın kararı, yalnızca kamu kurumlarının resmi internet sitelerini kapsamıyor. Kurum içi yazışmalar, kurumlar arası e-postalar, ilan panoları, fiziki duyuru alanları ve kapalı elektronik sistemler de yeni kurallara tabi olacak.

Kişisel verilerin yer aldığı bir listenin kurum binasındaki panoya asılması veya yetkisi bulunmayan kişilerin görebileceği bir e-posta grubuna gönderilmesi de veri güvenliği açısından değerlendirilecek.

Kamu kurumları, bu alanlarda kişisel verilerin yetkisiz kişilerin eline geçmesini önlemek amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirleri almak zorunda olacak.

E-POSTA GÖNDERİMLERİNDE DE ÖNLEM ALINACAK

Kurumların toplu e-posta gönderirken alıcıların adreslerini açık biçimde paylaşması veya kişisel veri içeren dosyaları korumasız şekilde göndermesi de riskli uygulamalar arasında bulunuyor.

Yeni dönemde kişisel veri içeren belgelerin yalnızca yetkili kişilere gönderilmesi, dosyaların gerektiğinde şifrelenmesi ve erişim yetkilerinin sınırlandırılması önem kazanacak.

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Kurum çalışanlarının da kişisel veri içeren belgeleri görevleri dışında paylaşmaması, çoğaltmaması ve kişisel cihazlarında saklamaması gerekecek.

KURUMLAR VERİ GÜVENLİĞİNDEN SORUMLU OLACAK

KVKK, kamu kurumlarının da özel şirketler gibi veri sorumlusu olduğunu hatırlattı. Buna göre vatandaşlardan alınan kişisel bilgilerin hukuka uygun biçimde işlenmesi, saklanması ve korunması kurumların sorumluluğunda olacak.

Kamu kurumları, kişisel verilerin kimler tarafından görüntülendiğini kontrol etmek, yetkisiz erişimleri engellemek ve olası veri ihlallerine karşı güvenlik önlemleri oluşturmakla yükümlü olacak.

Ayrıca paylaşım yapılmadan önce bilginin gerçekten yayımlanmasının gerekip gerekmediği değerlendirilecek. Duyurunun amacıyla ilgisi bulunmayan kişisel bilgiler belgelerden çıkarılacak.

KURALLARA UYMAYAN KURUMLARA YAPTIRIM

Kararda, yükümlülüklerini yerine getirmeyen kamu kurumları hakkında idari işlem uygulanabileceği de açıkça belirtildi.

Kişisel verilerin hukuka aykırı biçimde paylaşılması, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmaması veya yetkisiz kişilerin verilere erişmesine neden olunması halinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18. maddesi kapsamında yaptırım gündeme gelebilecek.

Veri ihlalinde sorumluluğu bulunan kamu görevlileri hakkında da ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılabilecek.

VATANDAŞIN KİŞİSEL BİLGİLERİ DAHA GÜVENLİ OLACAK

Yeni uygulamayla birlikte vatandaşların sınav puanları, başvuru sonuçları ve atama bilgilerinin internet ortamında kontrolsüz biçimde dolaşıma girmesinin önlenmesi amaçlanıyor.

Özellikle geçmiş yıllarda yayımlanmış listelerin arama motorlarında uzun süre görünür kalması, kişisel bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kolayca bulunmasına neden olabiliyordu. Eski içeriklerin kaldırılması ve yeni sonuçların güvenli sistemlere taşınmasıyla bu riskin azaltılması bekleniyor.

Kararın ardından kamu kurumlarının internet sitelerini, duyuru yöntemlerini ve sonuç sorgulama sistemlerini yeni kurallara uygun hale getirmesi gerekecek. Böylece kamudaki sınav, kura, işe alım ve atama süreçlerinde herkese açık liste dönemi büyük ölçüde sona erecek.