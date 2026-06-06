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Milyonları yakından ilgilendiriyor! En düşük emekli maaşı zammında hesap değişti

06.06.2026 - 07:53 | Son Güncellenme:

#Emekli Maaşı Zammı#En Düşük Emekli Maaşı#Memur Emeklileri Zammı

Mayıs enflasyonunun açıklanmasının ardından en düşük emekli maaşı zammında yeni hesap ortaya çıktı. Peki en düşük emekli maaşına ne kadar zam yapılması bekleniyor? İşte detaylar...

Milyonları yakından ilgilendiriyor En düşük emekli maaşı zammında hesap değişti

Milliyet.com.tr/ÖZEL Türkiye İstatistik Kurumu’nun Mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından milyonlarca emekli ve memurun gözü Haziran ayı enflasyonuna çevrildi. 

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SGK Uzmanı Emin Yılmaz, Haziran ayı için Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yer alan yüzde 1,52’lik beklentiye dikkat çekerek, bu oranın gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyonun yüzde 18,38 seviyesine ulaşabileceğini söyledi.

Yılmaz, bu tabloya göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışında yüzde 18,38’lik oranın belirleyici olabileceğini ifade etti.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ TAHMİN

En düşük emekli maaşının 20 bin TL olduğunu hatırlatan Yılmaz, hükümetin geçmiş dönemlerde kök maaş sorunu nedeniyle taban aylıkta ayrıca düzenleme yaptığını belirtti.

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Yılmaz, yüzde 18,38’lik artışın taban aylığa yansıtılması halinde en düşük emekli maaşının 20 bin TL’den 23 bin 676 TL’ye çıkabileceğini söyledi.

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Ancak bu artışın doğrudan uygulanabilmesi için yasal düzenleme yapılması gerektiğinin altını çizdi.

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MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ İÇİN YÜZDE 14,11 HESABI

Memur ve memur emeklilerinde ise toplu sözleşme hükümleri devreye giriyor. 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında 2026’nın ilk 6 ayı için yüzde 11, ikinci 6 ayı için ise yüzde 7 zam öngörülmüştü.

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Yılmaz’ın hesabına göre, enflasyon farkıyla birlikte memur ve memur emeklilerine kümülatif yüzde 14,11 oranında zam yansıyabilir.

Bu hesaplamaya göre en düşük memur emeklisi aylığının 27 bin 772 TL’den 31 bin 690 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

SON KARAR HAZİRAN ENFLASYONU SONRASI NETLEŞECEK

Emekli, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla kesinleşecek. En düşük emekli maaşında yapılacak olası artış için ise Meclis düzenlemesi gerekecek.

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