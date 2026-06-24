Milyonluk araçlar çürüyor: 20 yıldır bekleyen var!

Konyaaltı’nda bulunan ve yaklaşık 25 dönümlük alana yayılan bir yediemin otoparkında binlerce araç birikmiş durumda. Lüks otomobillerden motosikletlere kadar çok sayıda araç, satış süreci tamamlanamadığı için yıllardır burada tutuluyor.

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Bazı araçların 20 yılı aşkın süredir aynı noktada beklediği belirtilirken, zaman içinde oluşan fiziksel tahribat dikkat çekiyor. Yazın kavurucu sıcak, kışın yağmur ve nem nedeniyle araçların büyük bölümü kullanılamaz hale gelmiş durumda.

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ARAÇ KABULÜ DURDURULDU

TRT Haber'in haberine göre otopark işletmesi, artan araç sayısı nedeniyle kapasiteyi aşınca yeni araç kabulünü durdurmak zorunda kaldı. Alanın dolmasıyla birlikte kapıların kapatıldığı ve girişlerin geçici olarak durdurulduğu ifade ediliyor.

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Sektör temsilcileri ise sürecin yavaş işlemesinin hem ekonomik hem de çevresel kayba yol açtığını söylüyor. Dövizle ülkeye giren araçların uzun süre bekletilmesi nedeniyle ciddi değer kaybı yaşandığı, borçluların da bu süreçten zarar gördüğü belirtiliyor.

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Her geçen yıl büyüyen bu tablo, “neden daha hızlı satış yapılmıyor?” sorusunu yeniden gündeme taşıyor. Otoparklarda bekleyen araç sayısı arttıkça sorun da daha görünür hale geliyor.

Türkiye’de icra yoluyla el konulan araçların satış süreci hızlandırılmazsa, benzer görüntülerin farklı şehirlerde de artmasından endişe ediliyor.