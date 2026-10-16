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Mirasçılar dikkat! Bazı bilgiler için başvurular ücretsiz olacak

16.10.2026 - 16:47 | Son Güncellenme:

#Mirasçı#TBB#Risk Merkezi Raporu

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), mirasçıları yakından ilgilendiren bir hizmeti erişime açtı. Hayatını kaybeden kişilerin geride bıraktığı finansal yükümlülüklere ilişkin önemli bilgilere artık çok daha kolay ulaşılabilecek. Başvurular ise ücretsiz yapılabilecek.

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Mirasçılar dikkat Bazı bilgiler için başvurular ücretsiz olacak

TBB açıklamasına göre, mevcut durumda bir murise ait rapor başvuruları, mirasçılık belgesiyle birlikte rapor başvurusuna aracılık eden banka şubeleri veya posta kanalıyla yapılabilirken, 15 Ekim itibarıyla başvurular www.turkiye.gov.tr adresi veya e-Devlet mobil uygulamasından da gerçekleştirilebilecek.

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Başvurular, "Varis Hizmetleri" menüsü altında yer alan "Diğer Hizmetler" bölümünden "Türkiye Bankalar Birliği - Risk Merkezi Raporu (Mirasçısı Olduğunuz Kişi Adına)" adımından yapılabilecek.

Bu hizmet kapsamında, her bir murise ait Risk Merkezi Raporu ücretsiz olarak günde en fazla 1 adet, ayda 4 adet ve bir takvim yılında 24 adet alınabilecek.

Raporda, güncel/cari dönem günlük kredi limit ve borç bilgileri, bireysel kredi başvuru bilgileri, telefon ve internet gecikmeli fatura bilgileri, ihale yasaklısı bilgileri, senet bilgileri, çek bilgileri, çek yasaklama ve kaldırma karar bilgileri, kurul kararını aşan kredi bilgileri ve Risk Merkezi Raporu başvuru ve teslim bilgileri yer alıyor.

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İlgili raporlara ve ayrıntılı bilgilere www.riskmerkezi.org internet adresinden ulaşılabilecek.

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