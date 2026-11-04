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Mısır fiyatları ekimde 40 ayın en hızlı düşüşünü kaydetti

04.11.2026 - 11:18 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#ABD Hasadı#Mısır Fiyatları

Mısırın kile başına fiyatı, ABD'de hasadın artması ve Karadeniz'deki arz endişelerinin azalmasının etkisiyle ekimde yüzde 10,6 gerileyerek haziran 2023'ten bu yana en sert aylık düşüşünü kaydetti.

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Mısır fiyatları ekimde 40 ayın en hızlı düşüşünü kaydetti

Jeopolitik gelişmeler, iklimsel faktörler ve arza ilişkin gelişmeler mısır fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Ocak ayında yüzde 2,7 değer kaybeden mısırın kile başına fiyatı, takip eden aylarda dalgalı bir seyir izleyerek yükseldi. Mısırın kile başına fiyatı petrol fiyatlarındaki yükselişler, gübre arzına yönelik endişeler ve El Nino hava olayından kaynaklı endişelerle eylül ayında 5,4975 dolara kadar yükselerek 3 yılın zirvesini gördü. Bu seviyelerde tutunamayan mısırın kile başına fiyatı eylülde yüzde 6,9, ekimde yüzde 10,6 geriledi. Böylece mısırın kile başına fiyatında Haziran 2023'ten bu yana en hızlı aylık düşüş görüldü.

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Fiyatlardaki düşüşe karşın kısa vadeli görünüm zorlu seyrini koruyor

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Mısır fiyatları, ABD'de hasadın artması, ihracat verilerinin zayıflaması ve Karadeniz'de olası bir ateşkesin bölgedeki arz kesintilerini hafifleterek ihracat akışlarını iyileştirebileceği beklentileriyle, eylül ayında yaklaşık 5,50 dolarla gördüğü üç yılın zirvesinden keskin biçimde geriledi." dedi.

ABD'de 25 Ekim itibarıyla mısır hasadının yüzde 60'ının tamamlandığını belirten Hansen, ABD Tarım Bakanlığının açıkladığı haftalık ihracat verilerinin yaklaşık yüzde 15'lik bir düşüşe işaret ettiğini dile getirdi.

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Hansen, fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artıran bir diğer unsurun ise ağustos ayında rekor düzeyde net uzun pozisyon oluşturan hedge fonlarının, beklentilerin aksine agresif satışlara yönelmesi olduğunu ifade etti.

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Kısa vadeli görünümün mevsimsel arz baskısı, ihracat talebindeki belirsizlikler ve Karadeniz'deki gelişmeler nedeniyle zorlu olmaya devam ettiğini belirten Hansen, "Kalıcı bir toparlanma için fiziki talebin güçlendiğine dair somut işaretlere veya arz endişelerini yeniden artıracak gelişmelere ihtiyaç duyulabilir." dedi.

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