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MKE tüfeklerinden dünyaya gövde gösterisi! Dereceyle döndüler

18.10.2026 - 11:06 | Son Güncellenme:

#MKE#BORAN-8 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması#KN-12

20 ülkenin katıldığı uluslararası yarışmada Türk keskin nişancılar, MKE üretimi yerli tüfeklerle birincilik ve üçüncülük elde etti. KN-12 ve KNT-76'nın başarısı dikkat çekti.

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MKE tüfeklerinden dünyaya gövde gösterisi Dereceyle döndüler

BORAN-8 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması'nda, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen KN-12 ve KNT-76 keskin nişancı tüfekleriyle yarışan Türk takımları birincilik ve üçüncülük elde etti.

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MKE'den yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığının ev sahipliğinde İzmir'in Foça ilçesinde düzenlenen BORAN-8 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması tamamlandı.

Yarışmaya 20 ülkeden katılan keskin nişancılar, farklı senaryolarda hazırlanan zorlu atış etaplarında mücadele etti.

Türkiye'nin ilk değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği olma özelliğini taşıyan, 1500 metre etkili menzile sahip MKE üretimi KN-12 ile yarışmada yer alan Polis Özel Harekat Başkanlığı takımı birinci olarak zirvede yer aldı.

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Sahadan alınan geri bildirimler doğrultusunda yenilenen ve 800 metreye kadar hassas atış kabiliyetine sahip MKE üretimi KNT-76 ile yarışan Kara Kuvvetleri Komutanlığı takımı ise üçüncülük elde etti.

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