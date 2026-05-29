Modern görünüme kavuşan Gürbulak Sınır Kapısı’nda tır trafiği büyüdü

29.05.2026 - 09:45 | Son Güncellenme:

Türkiye’nin İran’a açılan en önemli hudut kapılarından biri olan Gürbulak Sınır Kapısı’nda modernizasyon sonrası hem ticaret hacmi hem de tır yoğunluğu arttı.

Kurban Bayramı kapsamında Gürbulak Gümrük Kapısı’nda görev yapan personellerle bayramlaşan Ağrı Valisi Önder Bozkurt, İl Jandarma Komutanı V. Sedat Kara ve İl Emniyet Müdürü Göksel Önder ile birlikte hem Türk hem de İranlı vatandaşlarla bayramlaştı. Kapının Türkiye’nin ekonomik açıdan en önemli hudut kapılarından biri olduğunu söyleyen Bozkurt, özellikle İran ile gerçekleştirilen tır taşımacılığında önemli bir ticari kapasiteye ulaşıldığını belirtti. Bozkurt, 2025 yılı verilerine göre Gürbulak Gümrük Kapısı’nda 656 milyon dolar ihracat, 335 milyon dolar ithalat gerçekleştirildiğini ifade etti. Kapıda aynı dönemde 2,9 milyar TL vergi tahsilatı yapıldığı öğrenildi.

Modernizasyon çalışmalarının ardından giriş-çıkış sayılarında önemli artış yaşandığını kaydeden Bozkurt, 2026 yılı Mayıs ayı verilerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre ciddi yoğunluk artışını ortaya koyduğunu belirtti.

Gürbulak Gümrük Kapısı’nda 3 vardiya halinde toplam 222 personelin görev yaptığını ifade eden Bozkurt, gümrük personelinin yanı sıra emniyet ve jandarma ekiplerinin de bölgede 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığını söyledi.
Vali Bozkurt, "Ülkemizin en önemli sınır kapılarından biri olan Gürbulak’ta arkadaşlarımız gece gündüz büyük bir özveriyle görev yapıyor. Hem ticaretin hem de geçişlerin aksamaması adına yoğun bir çalışma yürütülüyor" dedi.

Mimar Sinan'ın 438 yıllık sırrı çözüldü
Eski İsrail casusundan canlı yayında Türkiye itirafı! Bir sonraki savaşa işaret etti: 'Fırtına yaklaşıyor'
Çocukları için Özbekistan’a taşındılar! ‘Türk olarak iş fırsatı bulup geldiyseniz çok şanslısınız'
Galatasaray'dan yeni loca projesi! İşte kasaya girecek para
Emine Erdoğan'dan İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü mesajı
Acil servisteki kamera kayıtları izlendi, skandal ortaya çıktı: Doktora 2,5 yıla kadar hapis talebi
Bitlis Nemrut Krater Gölü’nde inanılmaz görüntü! Aynı karede hem kış hem yaz
Bir kenti sarsan canilik! 3 yaşındaki Poyraz toprağa verildi