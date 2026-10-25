Modern savunma teknolojileri Afrika'da vitrine çıkıyor

Mali Cumhurbaşkanlığı ve Savunma Bakanlığı himayesinde, Türk firması The Peak Defense tarafından düzenlenen BAMEX 2026, Bamako Fuar ve Gösteri Merkezi'nde (FEBAK) ziyaretçilerini ağırlayacak.

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İlk kez geçen yıl Türk savunma sanayisi şirketlerinin katılımıyla gerçekleştirilen BAMEX, bu yıl uluslararası katılımla daha geniş bir yapıya kavuşuyor. Türkiye’nin yanı sıra Çin, Almanya ve Sudan başta olmak üzere farklı ülkelerden savunma sanayisi şirketleri fuarda yer alacak.

Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı heyetleri de fuara katılacak.

BAMEX 2026 kapsamında farklı savunma ve güvenlik teknolojileri sergilenecek. Organizasyonun öne çıkan bölümlerinden biri olan Demo Day programında ise katılımcı şirketler ürün ve sistemlerini sahada uygulamalı olarak gösterecek. Askeri ve resmi delegasyonlar, teknolojileri stantlarda incelemenin yanı sıra sahadaki performanslarını da doğrudan gözlemleme imkanı bulacak.

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Fuara 40’tan fazla Afrika ülkesinden üst düzey askeri ve resmi delegasyonun katılması bekleniyor. Türkiye ise Baykar, ASELSAN, ROKETSAN, Skydagger ve Prontaron Savunma'nın aralarında bulunduğu 20’den fazla savunma sanayisi şirketiyle BAMEX 2026’da yer alacak. Savunma Sanayii Başkanlığı da organizasyona katılım sağlayacak.

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POTANSİYEL İŞBİRLİĞİ ALANLARI

Sahel bölgesinin değişen savunma ve güvenlik ihtiyaçlarının uluslararası alanda daha fazla öne çıktığı bir dönemde düzenlenecek BAMEX 2026, farklı ülkelerin savunma teknolojileri ile bölgenin ihtiyaçlarını aynı platformda buluşturacak.

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Bölgedeki ülkelerin terörle mücadele, sınır güvenliği, keşif-gözetleme, haberleşme ve insansız sistemler gibi alanlardaki ihtiyaçları, savunma sanayisi üreticileri açısından potansiyel işbirliği alanları oluşturuyor.

Fuarda, insansız hava araçları ve karşı tedbir sistemleri, elektro-optik ve keşif-gözetleme teknolojileri, taktik haberleşme ve sınır güvenliği sistemleri, zırhlı kara araçları, silah ve mühimmat sistemleri ile kişisel koruyucu ekipmanlar gibi ihtiyaçların ön plana çıkması bekleniyor.