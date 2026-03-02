Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaMoskova Borsası yükselişle açıldı
HaberlerUzmanparaMoskova Borsası yükselişle açıldı

Moskova Borsası yükselişle açıldı

Moskova Borsası, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla emtia piyasalarındaki artan fiyatlamaların da etkisiyle haftaya yükselişle başladı.

02.03.2026 - 10:49 | | AA
Moskova Borsası yükselişle açıldı

Moskova Borsası (MOEX) yüzde 0,79 değer kazanarak 2.821 puana çıkarken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 0,79 artışla 1.150 puana yükseldi.

Haberin Devamı

Rus rublesi dolar karşısında yüzde 0,26 değer kazanırken dolar/ruble paritesi 76,77 seviyesine indi. Rusya’nın önde gelen petrol şirketlerinden Rosneft’in hisseleri yüzde 6,94, Gazprom Neft’in yüzde 5,3 ve Lukoil’in hisseleri de yüzde 4,69 yükseldi.

ABD ile İran arasındaki müzakerelerden geçen hafta net sonuç alınamamasıyla artmaya başlayan jeopolitik riskler, hafta sonu ABD ve İsrail'in İran'a yönelik geniş hava saldırısı başlatmasıyla somutlaştı.

İran'ın saldırıların ardından yakın ülkelerdeki ABD üsleri ile İsrail'e yönelik karşı saldırıya geçmesi, Orta Doğu'da savaşın uzun süreye yayılabileceği risklerini beraberinde getirdi.

Real Madrid'de Kylian Mbappe krizi! Yanlış tedavi iddiası

Real Madrid'de Kylian Mbappe krizi! Yanlış tedavi iddiası

Çin devreye girdi! Pekin-Tahran hattında kritik görüşme

Çin devreye girdi! Pekin-Tahran hattında kritik görüşme