Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
HaberlerUzmanpara

Moskova Borsası'nda altın işlem hacmi arttı

06.04.2026 - 12:21 | Son Güncellenme:

Moskova Borsası'ndaki (MOEX) spot altın piyasasında toplam işlem hacminin martta geçen yılın aynı dönemine göre 3,5 kattan fazla artarak 534,4 milyar rubleyi (yaklaşık 6,7 milyar dolar) geçtiği bildirildi.

MOEX’ten yapılan yazılı açıklamada, borsada değerli metaller piyasasında, mart ayında yapılan işlemlerde 2025'in aynı dönemine kıyasla yaşanan artışa dair değerlendirmelere yer verildi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Söz konusu dönemde, spot altın işlem hacminin 3,5 kattan fazla artarak 534,4 milyar ruble veya 42,6 tona ulaştığına işaret edilen açıklamada, spot gümüş işlem hacminin 12,3 milyar ruble veya 59,7 ton seviyesinde gerçekleştiği kaydedildi.

Bu arada, Batılı ülkelerin finans alanında geniş yaptırımlar uyguladığı Rusya'da altın ve gümüş gibi değerli metallerin yanı sıra kripto para birimleri gibi yüksek riskli araçlara da ilgi artmıştı.

Rusya'nın altın rezervleri Kasım 2025'te ilk kez 300 milyar doları aşarken, ülkenin uluslararası rezervlerinde altının payı da yüzde 42,3'e çıkmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25 Mart’ta imzaladığı kararnameyle, ülkeden 100 gramdan daha ağır külçe altın ihraç edilmesini yasaklamıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR
Tahran eli boş dönmedi! ABD'nin İran'daki pilotu kurtarma operasyonun maliyeti belli oldu
Narin cinayeti: Nevzat Bahtiyar'ın yeniden yargılanmasına başlandı! Ortalığı karıştıran ifade: Aile salonda çıkarıldı
Fenerbahçe'de Asensio şoku! Kaçıracağı maç belli oldu
Ölenlerin sırt ve bacaklarından alınıyor! Türkiye'de bu merkezde saklanıyor... Detaylar ortaya çıktı
Yazarlar
İlgili Haberler
Bayrampaşa Belediyesinin meclis başkan vekilleri seçildi
Son dakika... AK Parti'den erken seçim çağrılarına yanıt
Ayhan Bora Kaplan davasında tansiyon yükseldi! 'Hem gizli tanık hem sanık yapıldım'
