Moskova Borsası'nda 'Trump' düşüşü

23.03.2026 - 15:19 | Son Güncellenme:

Moskova Borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile verimli görüşmeler yaptıklarını ve İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırıları ertelediğini açıklamasının ardından düşüşe geçti.

Moskova Borsası (MOEX) yüzde 1,17 değer kaybederek 2.831 puana gerilerken, dolar bazlı RTS endeksi yüzde 1,21 düşüşle 1.061 puana indi.

Rus rublesi dolar karşısında yüzde 1,38 değer kazanırken, dolar/ruble paritesi 82 seviyesine indi.

Rusya'nın önde gelen petrol şirketlerinden Rosneft'in hisseleri yüzde 3,13, Gazprom'un hisseleri yüzde 0,95 ve Lukoil'in hisseleri yüzde 2,09 geriledi.

Trump, son 2 gündür ülkesinin, İran ile "Orta Doğu'daki düşmanlıkları çözmek için çok verimli görüşmeler" yaptığını belirterek, İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 günlük bir süre için erteleme talimatı verdiğini söylemişti.

