Moskova Borsası'nda 'Trump' düşüşü

23.03.2026 - 15:19 | Son Güncellenme:
Moskova Borsası (MOEX) yüzde 1,17 değer kaybederek 2.831 puana gerilerken, dolar bazlı RTS endeksi yüzde 1,21 düşüşle 1.061 puana indi.
Rus rublesi dolar karşısında yüzde 1,38 değer kazanırken, dolar/ruble paritesi 82 seviyesine indi.
Rusya'nın önde gelen petrol şirketlerinden Rosneft'in hisseleri yüzde 3,13, Gazprom'un hisseleri yüzde 0,95 ve Lukoil'in hisseleri yüzde 2,09 geriledi.
Trump, son 2 gündür ülkesinin, İran ile "Orta Doğu'daki düşmanlıkları çözmek için çok verimli görüşmeler" yaptığını belirterek, İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 günlük bir süre için erteleme talimatı verdiğini söylemişti.