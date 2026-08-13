Motorine 9 liralık indirim! ÖTV kararı pompaya yansıdı

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Akaryakıt piyasasına ilişkin vergi düzenlemesi Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe girdi. Kararla, motorinde ÖTV'nin ağustos sonuna kadar sıfırlanmasıyla pompa fiyatlarında yaklaşık 9 lira indirim oldu.

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Böylece motorinin litre fiyatı, İstanbul'da yaklaşık 70,80 liraya, Ankara'da 71,92 liraya, İzmir'de ise 72,20 liraya geriledi.

Vergi düzenlemesi, küresel petrol piyasasındaki yüksek fiyatların pompaya etkisini kısa vadede önemli ölçüde hafifletmiş oldu.

MOTORİNDE ÖTV KADEMELİ OLARAK ARTIRILACAK

Kararla, tüketici, nakliyeci ve sanayiciler üzerindeki fiyat baskısının azaltılması ve enflasyonla mücadele kapsamında motorin fiyatlarının aşağı çekilmesi amaçlanıyor.

ÖTV tutarı yıl sonuna kadar her ay 3 lira artırılarak eylülde 3 lira, ekimde 6 lira, kasımda 9 lira ve aralıkta 12 liraya çıkarılacak.

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Böylece motorinde ÖTV, 1 Ocak 2027'den itibaren litre başına 13,9006 liraya yükselerek eşel mobil sistemi öncesindeki seviyesine dönecek.