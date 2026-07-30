Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaMTV ikinci taksit ödemesi için yarın son gün
HaberlerUzmanpara

MTV ikinci taksit ödemesi için yarın son gün

30.07.2026 - 14:29 | Son Güncellenme:

#MTV Ödemeleri#Gelir Vergisi#Dijital Vergi İşlemleri

Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve 2025'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödenme süresi yarın sona erecek.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
MTV ikinci taksit ödemesi için yarın son gün

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruda, söz konusu vergilerin ödeme süreçlerine ilişkin bilgi verildi. Buna göre, 2026 yılına ilişkin MTV ve 2025'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödenme süresi yarın sona eriyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

ÖDEME BİRÇOK NOKTADAN YAPILABİLİYOR

Taksit ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar gibi alternatif ödeme kanallarından yapılabiliyor.

Ankara'dan skandal görüntü! 16 yaşındaki kızları taciz edip zorla arabaya bindirmek istediler
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAnkara'dan skandal görüntü! 16 yaşındaki kızları taciz edip zorla arabaya bindirmek istedilerHaberi Görüntüle

Mükellefler, MTV ödemelerini Dijital Vergi Dairesi'nden şifreye ihtiyaç duymadan, plaka, TC kimlik numarası ile tescil veya sahiplik belgesi tarihi bilgilerinden birini girerek gerçekleştirebiliyor. PTT iş yerlerinden ve vergi dairelerinden de ödeme imkanı bulunuyor.

Haberin Devamı

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması önem taşıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçıya veda Cenazede yürek yakan anlar: Böyle olmaz yavrum
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'ya veda! Cenazede yürek yakan anlar: 'Böyle olmaz yavrum'
Fotoğrafçıya korkunç tuzak Düğününü çektiği damat her şeyi itiraf etti: Zengin olduğunu düşündük, öldürdük
Fotoğrafçıya korkunç tuzak! Düğününü çektiği damat her şeyi itiraf etti: 'Zengin olduğunu düşündük, öldürdük'
Fotoğrafçıya korkunç tuzak Düğününü çektiği damat her şeyi itiraf etti: Zengin olduğunu düşündük, öldürdük
Fotoğrafçıya korkunç tuzak! Düğününü çektiği damat her şeyi itiraf etti: 'Zengin olduğunu düşündük, öldürdük'
Suudi Arabistan devinden Gabriel Saraya resmi teklif hazırlığı Galatasaraydan bonservis kararı
Suudi Arabistan devinden Gabriel Sara'ya resmi teklif hazırlığı! Galatasaray'dan bonservis kararı
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginMesele sadece yasa yapmak değil...
Cem Kılıç
Cem KılıçTercih yaparken geleceği seçmek
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalLindsey Graham’ın esrarlı yaşamı ve ölümü
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluHayko Cepkin’e niye tepki yağdı?
Eren Aka
Eren AkaVize alamayan ev alıyor!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaTarlabaşı’nın yeniden dönüşümü
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerOsmanlı’da Gizli İlimlerde Abdurrahman Bistami’nin Yeri
İlgili Haberler
Lübnan Cumhurbaşkanı Ankarada Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orta Doğuda barış hedefimizden en fazla faydayı Lübnan görecek
Lübnan Cumhurbaşkanı Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orta Doğu'da barış hedefimizden en fazla faydayı Lübnan görecek
Son dakika... Malatyada yol çalışmasında facia Kazı sırasında toprak çöktü, 2 işçi hayatını kaybetti
Son dakika... Malatya'da yol çalışmasında facia! Kazı sırasında toprak çöktü, 2 işçi hayatını kaybetti
Son dakika...Ahbap soruşturması Hüseyin Başaran: Haluk Levent jet almak istedi, tılsımlı gibiydi...
Son dakika...Ahbap soruşturması! Hüseyin Başaran: Haluk Levent jet almak istedi, tılsımlı gibiydi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avnı törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı törenle karşıladı