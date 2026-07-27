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Muğla Çileği Projesi ile üretim alanları 3,5 kat arttı

27.07.2026 - 11:06 | Son Güncellenme:

#Tarım#Muğla Çileği Projesi#Çilek Üretimi

Tarım ve Orman Bakanlığınca atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması amacıyla Muğla'da hayata geçirilen "Muğla Çileği Projesi", üretim alanlarının yaklaşık 3,5 kat artmasını sağladı.

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Muğla Çileği Projesi ile üretim alanları 3,5 kat arttı

Küçük ve parçalı tarım arazilerinde katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirilmesini hedefleyen projeyle kadın çiftçilerin üretime katılımının artırılması, aile gelirlerinin desteklenmesi ve kırsaldan kente göçün azaltılması amaçlandı.

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Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Valilik desteğiyle 2018 yılında başlatılan proje kapsamında bugüne kadar 824 dekarlık alanda yeni çilek bahçeleri kuruldu. Çalışmalarla 1648 kişiye istihdam sağlanırken, il genelindeki çilek üretim alanı proje öncesindeki 457 dekardan 1614 dekara yükseldi.

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Kentte yılda ortalama 4 bin 100 ton çilek üretimi gerçekleştirilirken, ürünün ortalama satış fiyatıyla yaklaşık 820 milyon liralık ekonomik hacim oluşturuldu. Bugüne kadar 9 etap halinde uygulanan proje için Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) kaynaklarından yüzde 50 ila 75 hibe desteğiyle toplam 18 milyon 18 bin lira bütçe kullanıldı.

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"GEÇİM SIKINTISI YAŞIYORDUK, ÇİLEKLE RAHATLADIK"

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Yatağan ilçesinin Bencik Mahallesi'nde çilek üreten Ersan Öztürk, AA muhabirine, yaklaşık 7 yıldır çilek yetiştiriciliğiyle uğraştığını söyledi.

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Çilek üretiminin aile bütçesine önemli katkı sağladığını belirten Öztürk, "Devletimizden Allah razı olsun. Çilek sayesinde bir oğlumu evlendirdim, inşallah ikinci oğlumu da evlendireceğim." dedi. Aroma ve kalitesiyle ürünün ilgi gördüğünü, çilekleri ağırlıklı olarak Marmaris, Bodrum ve Milas'a gönderdiklerini dile getiren Öztürk, şunları kaydetti:

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"Çileğimize talep çok iyi. Bu yıl 6 dönüm alana çilek diktim. Dönüm başına ortalama 3 ton ürün alıyoruz. Üretime başlamadan önce uzun yıllar dolmuş şoförlüğü yapıyordum ve geçim sıkıntısı yaşıyorduk. Eşim de hayvancılık ve tütün işiyle uğraşıyordu, gelirimiz borçlara gidiyordu. Çok şükür çilek üretimine başladıktan sonra ekonomik olarak rahatladık."

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İNŞAATÇILIĞI VE HAYVANCILIĞI BIRAKIP ÇİLEK ÜRETİMİNE BAŞLADI

Üreticilerden Mehmet Bağcı da bu yıl ilk kez çilek ektiğini ve elde ettiği verimden memnun kaldığını aktardı. Uzun yıllar inşaat sektöründe çalıştığını ve hayvancılık yaptığını belirten Bağcı, "Bu işleri bırakarak çilek üreticiliğine yöneldim. Üretimden ve kazancımdan çok memnun kaldım, bundan sonra da üretimi sürdürmeyi planlıyorum." ifadesini kullandı. Eşiyle tarlada çalışan Selda Bağcı ise üretimin aile bütçelerine doğrudan katkı sağladığını dile getirdi.

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