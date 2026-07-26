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Muğla'dan 422 milyon dolarlık su ürünleri ihracatı

26.07.2026 - 12:30 | Son Güncellenme:

#Muğla#Su Ürünleri İhracatı#Tarım

Muğla'dan 2026 yılının ilk yarısında gerçekleştirilen su ürünleri ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 422 milyon dolara yükseldi.

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Muğladan 422 milyon dolarlık su ürünleri ihracatı

Türkiye'nin deniz kültür balıkçılığı üretiminde önemli paya sahip Muğla'da, üretim miktarı ve ihracat hacmi artmaya devam ediyor. Tesislerde yetiştirilen balıklar, işleme merkezlerinde taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya fileto olarak hazırlanıyor. Ürünler, iç pazarın yanı sıra ABD, Rusya ve Japonya başta olmak üzere 70'ten fazla ülkeye ihraç ediliyor.

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Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, su ürünleri ihracatından elde edilen gelir geçen yılın ilk 6 ayına kıyasla yüzde 25 artışla yaklaşık 85 milyon dolar yükseldi. Bu dönemde ihraç edilen ürün miktarı ise yaklaşık 42 bin tona ulaştı. 6 aylık dönemde su ürünleri ihracatından 422 milyon dolar gelir elde edildi.

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MUĞLA'DA SU ÜRÜNLERİ İHRACATI HIZ KESMİYOR

İhracatta çipura, levrek ve alabalık ilk sıralarda yer alırken granyöz ve diğer deniz mahsulleri de dış pazarda talep görüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, artışın tarımsal üretim ve dış ticaretteki olumlu gelişimi ortaya koyduğu belirtildi.

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Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) "İlk 1000 İhracatçı" listesinde Muğlalı firmaların yer aldığı vurgulanan açıklamada, üreticilerle birlikte hedefin ülke ekonomisine sağlanan katkıyı artırmak olduğu kaydedildi. Öte yandan, yetiştiricilikten paketleme, nakliye ve dalgıçlığa kadar farklı alanlarda yaklaşık 20 bin kişinin istihdam edildiği sektörün büyümeye devam ettiği ifade edildi.

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