Mürdüm eriğinde üretici hayal kırıklığı yaşadı

Geçen yıl kilosu 35 TL’den alıcı bulan mürdüm eriği, bu yıl 4 TL’ye kadar düşmesine rağmen alıcısı çıkmadı. Üreticiler, işçilik ve diğer girdi maliyetleri nedeniyle ürünlerini toplamayıp dalında bırakıyor.

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Sultandağı’nda çiftçilik yapan Mevlüt Yaz, mürdüm eriğinin bu yıl bol olduğunu ancak alıcı bulamadığı için ürünlerin dalında kaldığını belirterek, "Günde 300 kilo bir işçi mürdüm eriği toplar. 4 TL’den satarsa 1200 TL gelir elde eder. İşçinin maliyeti ise 1500 TL. Mazotu, gübresi, ilacı, taşıması ve yıl boyunca harcanan emeği de eklenirse arada büyük bir fark oluşuyor" dedi.

Ürünün bol olmasının çiftçiyi memnun ettiğini, ancak fiyat nedeniyle büyük zarar oluştuğunu belirten Yaz, "Çiftçi bu yıl mahsulün bol olması nedeniyle memnun. Fakat fiyat olarak zarar var. Yetkililer bu işe el atmalı. Bu derde deva erik dalında bırakılmamalı, değerlendirilmeli. Yazık, günah" diye konuştu.