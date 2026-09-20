Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaMürdüm eriğinde üretici hayal kırıklığı yaşadı
HaberlerUzmanpara

Mürdüm eriğinde üretici hayal kırıklığı yaşadı

20.09.2026 - 11:05 | Son Güncellenme:

#Çay#Sultandağı#Erik

Afyonkarahisar'ın Çay ve Sultandağı ilçelerinde kiraz, vişne ve elmanın ardından en çok yetiştirilen meyvelerden olan mürdüm eriğinde üretici hayal kırıklığı yaşadı.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Mürdüm eriğinde üretici hayal kırıklığı yaşadı

Geçen yıl kilosu 35 TL’den alıcı bulan mürdüm eriği, bu yıl 4 TL’ye kadar düşmesine rağmen alıcısı çıkmadı. Üreticiler, işçilik ve diğer girdi maliyetleri nedeniyle ürünlerini toplamayıp dalında bırakıyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Sultandağı’nda çiftçilik yapan Mevlüt Yaz, mürdüm eriğinin bu yıl bol olduğunu ancak alıcı bulamadığı için ürünlerin dalında kaldığını belirterek, "Günde 300 kilo bir işçi mürdüm eriği toplar. 4 TL’den satarsa 1200 TL gelir elde eder. İşçinin maliyeti ise 1500 TL. Mazotu, gübresi, ilacı, taşıması ve yıl boyunca harcanan emeği de eklenirse arada büyük bir fark oluşuyor" dedi.

Ürünün bol olmasının çiftçiyi memnun ettiğini, ancak fiyat nedeniyle büyük zarar oluştuğunu belirten Yaz, "Çiftçi bu yıl mahsulün bol olması nedeniyle memnun. Fakat fiyat olarak zarar var. Yetkililer bu işe el atmalı. Bu derde deva erik dalında bırakılmamalı, değerlendirilmeli. Yazık, günah" diye konuştu. 

Trabzonspor-Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını eski hakemler yorumladı! 'Görmesine rağmen yanlış değerlendirdi'
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRTrabzonspor-Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını eski hakemler yorumladı! 'Görmesine rağmen yanlış değerlendirdi'Haberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
Sosyal yardım alanlar dikkat İŞKUR teklifini kabul etmeyenlerin parası kesilebilir
Sosyal yardım alanlar dikkat! İŞKUR teklifini kabul etmeyenlerin parası kesilebilir
Trabzonspor - Galatasaray maçı Avrupada gündem oldu Salah yerle bir etti
Trabzonspor - Galatasaray maçı Avrupa'da gündem oldu! 'Salah yerle bir etti'
Cem Küçük soruşturmasında tutuklanan Tahir Sarıkaya için MASAK raporu Hesaplarında milyonluk transferler ve kripto para hareketleri
Cem Küçük soruşturmasında tutuklanan Tahir Sarıkaya için MASAK raporu! Hesaplarında milyonluk transferler ve kripto para hareketleri
Gülsen Tuncere hüzünlü veda Sanatçının eşinden yürek yakan sözler: Hayatımın kaybı
Gülsen Tuncer'e hüzünlü veda! Sanatçının eşinden yürek yakan sözler: Hayatımın kaybı
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirYunanistan Ordusu’nu aşağılamak…
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüFırsat eşitliği?
Zeynep Aktaş
Zeynep AktaşFon tasfiyesiyle 275 milyarlık göç
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluKadir İnanır’ın asıl mirası adı ama...
Güldener Sonumut
Güldener SonumutAvrupa isyanda!
Mehmet Tez
Mehmet TezDünya hızlandıkça yavaşlayan şarkılar
Dilara Koçak
Dilara KoçakSofradan gelen bağışıklık desteği
Çağdaş Ertuna
Çağdaş Ertunaİngiliz Kraliyet ailesi yine manşetlerde
Filiz Aygündüz
Filiz AygündüzBelki de vardır iyi erkekler
Belma Akçura
Belma AkçuraPolis-Savcı ‘sesiyle’ dolandırıyorlar
Zeynep İşman
Zeynep İşmanAnne babalar çocukları için en iyisini ister
Osman Gençer
Osman GençerÇeşme’deki ip cambazları
Prof. Dr. Barış Erdoğan
Prof. Dr. Barış ErdoğanKapınızı kim çalacak?
Prof. Dr. Nuran Yıldız
Prof. Dr. Nuran Yıldız“Bir film, asla sadece bir film değildir”
İlgili Haberler
Eurofighter Typhoon için kritik ziyaret MSB duyurdu: Türk uzmanlar İngiltere’de incelemelerde bulundu
Eurofighter Typhoon için kritik ziyaret! MSB duyurdu: Türk uzmanlar İngiltere’de incelemelerde bulundu
Samsun trafiğinde dikkat çeken değişim 2 bin 312 araç yeni bağlantı yoluna yöneldi
Samsun trafiğinde dikkat çeken değişim! 2 bin 312 araç yeni bağlantı yoluna yöneldi
Cem Küçük soruşturmasında tutuklanan Tahir Sarıkaya için MASAK raporu Hesaplarında milyonluk transferler ve kripto para hareketleri
Cem Küçük soruşturmasında tutuklanan Tahir Sarıkaya için MASAK raporu! Hesaplarında milyonluk transferler ve kripto para hareketleri
KKTC’de gemi faciası mağdurları için yeni düzenleme Hukuk, ikamet ve sağlık desteği
KKTC’de gemi faciası mağdurları için yeni düzenleme! Hukuk, ikamet ve sağlık desteği