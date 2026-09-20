Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaMuş’ta 11 yıllık gelenek! Güneşte kurutuyor, Almanya ve Fransa’ya kadar gönderiyorlar
HaberlerUzmanpara

Muş’ta 11 yıllık gelenek! Güneşte kurutuyor, Almanya ve Fransa’ya kadar gönderiyorlar

20.09.2026 - 12:53 | Son Güncellenme:

#Muş#Sebze#Kış Hazırlığı

Muş’ta 11 yıldır aynı yöntemle çalışan Yücel ve Filiz Levent çifti, tarlalarında yetiştirdikleri sebzeleri güneşte kurutarak kış sofralarına hazırlıyor. 25 dönümlük araziden toplanan domates, biber, patlıcan ve kabaklar önce ipe diziliyor, ardından güneş altında kurutuluyor. Muş-Erzurum kara yolu kenarında kurdukları tezgahta satışa sunulan ürünler ise yalnızca çevre köy ve ilçelere değil, Almanya ve Fransa’ya kadar ulaşıyor.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Muş’ta 11 yıllık gelenek Güneşte kurutuyor, Almanya ve Fransa’ya kadar gönderiyorlar

Muş'ta 11 yıldır tarlalarından topladıkları sebzeleri güneşte kurutan Levent çifti, kış sofraları için hazırladıkları ürünleri yol kenarındaki tezgahta satıyor. Mercimekkale köyünde yaşayan 61 yaşındaki Yücel ve 60 yaşındaki Filiz Levent çifti, yaklaşık 25 dönümlük arazilerinde yetiştirdikleri domates, biber, patlıcan ve kabakları oğlu ve işçilerin yardımıyla hasat ettikten sonra ipe dizerek güneşte kurutuyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Muş’ta 11 yıllık gelenek Güneşte kurutuyor, Almanya ve Fransa’ya kadar gönderiyorlar

Ağustos ayında kurutma işlemine başlayan çift, sebzelerin büyük bölümünü dolmalık ve yemeklik olarak hazırlarken, biber ve salçanın bir kısmını da salçaya dönüştürüyor. Hazırladıkları ürünleri Muş-Erzurum kara yolunun 25. kilometresinde kurdukları tezgahta satışa sunan çiftin müşterileri arasında çevre köy ve ilçelerden gelenlerin yanı sıra Avrupa'da yaşayanlar da bulunuyor. 11 yıldır tarlada yetiştirdikleri sebzeleri kurutarak yol kenarında satışa sunan çift, elde ettikleri gelirle ailelerinin geçimini sağlıyor.

Haberin Devamı

Muş’ta 11 yıllık gelenek Güneşte kurutuyor, Almanya ve Fransa’ya kadar gönderiyorlar

Haberin Devamı

"ÜRETİMDE DOĞAL YÖNTEMLERE ÖZEN GÖSTERİYORUZ"

Haberin Devamı

Yücel Levent, kurutmalık sebzelerin bölgede kış aylarında yoğun olarak tüketildiğini söyledi. Yıllardır tarımla uğraştığını belirten Levent, şunları kaydetti: "Arazilerimizde domates, kabak, patlıcan ve biber ekiyoruz. Muş-Erzurum kara yolu kenarına kurduğumuz tezgahta satıyoruz. Tarlada günlük olarak hasadını yaptığımız domates, biber, patlıcan ve kabakları kurutuyoruz. Kuruttuğumuz sebzeleri dolmalık ve yemeklik olarak hazırlıyoruz. Satışı şehirler arası yolun avantajıyla burada gerçekleştiriyoruz. Bu yıl yaklaşık 25 dönüm araziye sebze ektik. Kurutma işlemine ağustos ayında başlıyoruz."

Haberin Devamı

Muş’ta 11 yıllık gelenek Güneşte kurutuyor, Almanya ve Fransa’ya kadar gönderiyorlar

Müşterilerinin önemli bölümünün Almanya ve Fransa'da yaşayan Türk vatandaşları olduğunu dile getiren Levent, "Ürünlerimizi alıp Almanya ve Fransa'ya götüren müşterilerimiz var ayrıca çevre köylerden ve ilçelerden de sebze kurutmak isteyenler bizden ürün alıyor. Ailece tarlamızda sebze yetiştirerek geçimimizi sağlıyoruz. Üretimde doğal yöntemlere özen gösteriyoruz. Bizi bilen müşteriler her yıl tezgahımıza gelip alışveriş yapıyor." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Muş’ta 11 yıllık gelenek Güneşte kurutuyor, Almanya ve Fransa’ya kadar gönderiyorlar

Haberin Devamı

Bazı kurumların yemekhanelerine de sebze verdiğini anlatan Levent, "Bu bölgede sebze kurutma işini yapan başka üretici bulunmuyor. Eşimle yaklaşık 11 yıldır sürdürdüğümüz bu işi severek yapıyoruz." dedi.

Trabzonspor - Galatasaray maçı Avrupa'da gündem oldu! 'Salah yerle bir etti'
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRTrabzonspor - Galatasaray maçı Avrupa'da gündem oldu! 'Salah yerle bir etti'Haberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
Sosyal yardım alanlar dikkat İŞKUR teklifini kabul etmeyenlerin parası kesilebilir
Sosyal yardım alanlar dikkat! İŞKUR teklifini kabul etmeyenlerin parası kesilebilir
Trabzonspor - Galatasaray maçı Avrupada gündem oldu Salah yerle bir etti
Trabzonspor - Galatasaray maçı Avrupa'da gündem oldu! 'Salah yerle bir etti'
Cem Küçük soruşturmasında tutuklanan Tahir Sarıkaya için MASAK raporu Hesaplarında milyonluk transferler ve kripto para hareketleri
Cem Küçük soruşturmasında tutuklanan Tahir Sarıkaya için MASAK raporu! Hesaplarında milyonluk transferler ve kripto para hareketleri
Gülsen Tuncere hüzünlü veda Sanatçının eşinden yürek yakan sözler: Hayatımın kaybı
Gülsen Tuncer'e hüzünlü veda! Sanatçının eşinden yürek yakan sözler: Hayatımın kaybı
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirYunanistan Ordusu’nu aşağılamak…
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüFırsat eşitliği?
Zeynep Aktaş
Zeynep AktaşFon tasfiyesiyle 275 milyarlık göç
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluKadir İnanır’ın asıl mirası adı ama...
Güldener Sonumut
Güldener SonumutAvrupa isyanda!
Mehmet Tez
Mehmet TezDünya hızlandıkça yavaşlayan şarkılar
Dilara Koçak
Dilara KoçakSofradan gelen bağışıklık desteği
Çağdaş Ertuna
Çağdaş Ertunaİngiliz Kraliyet ailesi yine manşetlerde
Filiz Aygündüz
Filiz AygündüzBelki de vardır iyi erkekler
Belma Akçura
Belma AkçuraPolis-Savcı ‘sesiyle’ dolandırıyorlar
Zeynep İşman
Zeynep İşmanAnne babalar çocukları için en iyisini ister
Osman Gençer
Osman GençerÇeşme’deki ip cambazları
Prof. Dr. Barış Erdoğan
Prof. Dr. Barış ErdoğanKapınızı kim çalacak?
Prof. Dr. Nuran Yıldız
Prof. Dr. Nuran Yıldız“Bir film, asla sadece bir film değildir”
İlgili Haberler
Eurofighter Typhoon için kritik ziyaret MSB duyurdu: Türk uzmanlar İngiltere’de incelemelerde bulundu
Eurofighter Typhoon için kritik ziyaret! MSB duyurdu: Türk uzmanlar İngiltere’de incelemelerde bulundu
Samsun trafiğinde dikkat çeken değişim 2 bin 312 araç yeni bağlantı yoluna yöneldi
Samsun trafiğinde dikkat çeken değişim! 2 bin 312 araç yeni bağlantı yoluna yöneldi
Cem Küçük soruşturmasında tutuklanan Tahir Sarıkaya için MASAK raporu Hesaplarında milyonluk transferler ve kripto para hareketleri
Cem Küçük soruşturmasında tutuklanan Tahir Sarıkaya için MASAK raporu! Hesaplarında milyonluk transferler ve kripto para hareketleri
KKTC’de gemi faciası mağdurları için yeni düzenleme Hukuk, ikamet ve sağlık desteği
KKTC’de gemi faciası mağdurları için yeni düzenleme! Hukuk, ikamet ve sağlık desteği