UzmanparaMutlak butlan kararı sonrası piyasalarda son durum! Altındaki düşüşün nedeni belli oldu
Mutlak butlan kararı sonrası piyasalarda son durum! Altındaki düşüşün nedeni belli oldu

22.05.2026 - 07:44 | Son Güncellenme:

CHP için mutlak butlan kararı sonrası gözler piyasalara çevrilmiş durumda. Altın cuma günü gerilerken, güçlü dolar ve yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle üst üste ikinci haftalık kaybına yöneldi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. Peki piyasalarda son durum ne? İşte detaylar...

Haftanın son işlem gününde altın fiyatları, güçlü dolar ve yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle gerilemeye devam etti. Özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikalarına ilişkin beklentiler, değerli metal üzerinde baskı oluştururken, altın üst üste ikinci haftalık kaybına yöneldi.

Spot altın fiyatı, haftanın kapanışında yüzde 0,4 oranında düşüşle ons başına 4.522,89 dolara gerilerken, Haziran vadeli ABD altın kontratları da yüzde 0,4 kayıpla 4.524,40 dolardan işlem gördü. Haftalık bazda ise altın, şu ana kadar yaklaşık yüzde 0,3 değer kaybı yaşamış oldu.

ALTINDAKİ DÜŞÜŞÜN NEDENİ BELLİ OLDU

Dolar endeksi, son haftalarda yükselişini sürdürerek altının dolar cinsinden fiyatını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getirdi. Marex analisti Edward Meir, bu durumun altındaki satış baskısının temel nedeni olduğunu vurguladı: “Altını aşağı çeken en önemli faktör, güçlü dolar oldu. Güçlü dolar, dünya genelinde yüksek seyreden faiz oranlarından destek buluyor ve altın gibi faiz getirisi olmayan varlıkları baskılıyor.”

PETROLDE DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ!

Bu dönemde petrol fiyatlarındaki yükseliş de dikkat çekiyor. ABD ve İran arasında yürütülen diplomatik görüşmelerde ilerleme sağlanacağı beklentilerinin zayıflaması, petrolün fiyatını artırırken, aynı zamanda enflasyon risklerini de güçlendiriyor. Yüksek petrol fiyatları, faizlerin uzun süre yüksek kalacağı endişesini artırarak altın üzerindeki baskıyı daha da kuvvetlendiriyor. Geleneksel olarak enflasyona karşı koruma sağlayan altın, yüksek faiz ortamında cazibesini bir miktar kaybediyor.

Öte yandan, Fed’in faiz politikaları yatırımcıların odağındaki en kritik unsur olarak öne çıkıyor. CME Group’un FedWatch aracına göre, yatırımcılar Aralık ayına kadar Fed’in faiz artırımı yapma olasılığını yüzde 60 seviyesinde fiyatlıyor. Bu beklenti, altın ve diğer değerli metaller üzerinde baskı oluşturan önemli bir faktör olarak görülüyor.

ABD tarafında ise politik ve ekonomik gündem hareketli. Başkan Donald Trump, Fed başkanlığı için Kevin Warsh’ı resmen atayacağını açıkladı. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ise yaptığı açıklamada, işletmelerin ve tüketicilerin ekonomik şoklara nasıl tepki vereceğinin, Fed’in mevcut yüksek enflasyonu geçici görüp görmeyeceğini veya yeni faiz artırımlarını değerlendirip değerlendirmeyeceğini belirleyeceğini ifade etti.

Analistler, altının önümüzdeki dönemde özellikle doların seyri, Fed faiz kararları ve jeopolitik gelişmelerden doğacak risklerle yön bulacağını belirtiyor. Yatırımcılar, kısa vadede güçlü dolar ve yüksek faiz ortamının altın üzerinde baskı yaratmaya devam edeceğini göz önünde bulunduruyor.

