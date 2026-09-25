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UzmanparaNafakada yeni formül! Kimleri kapsayacak? Son bilgiler...
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Nafakada yeni formül! Kimleri kapsayacak? Son bilgiler...

25.09.2026 - 16:52 | Son Güncellenme:

#Nafaka#Nafaka Düzenlemesi#Çekişmeli Boşanma

Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafakayı iptal etmesinin ardından gözler yeni düzenlemeye çevrildi. AK Parti nafaka ve boşanma süreçlerine ilişkin geniş çaplı bir çalışma başlattı. Farklı uygulamalar üzerinde durulan çalışmalarda çeşitli alternatifler masaya yatırıldı. Peki bu seçenekler neler? Uzman Hukukçu Eyüphan Korkmaz merak edilenleri CNN Türk’e anlattı.

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Anayasa Mahkemesi'nden geçtiğimiz 4 Haziran'da süresiz nafaka uygulamasıyla ilgili önemli bir karar çıkmış ve bu kararla birlikte süresiz nafaka uygulaması iptal edilmişti. AK Parti tarafı söz konusu düzenlemeyle ilgili çalışmalarına devam ediyor.

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13. Yargı Paketi kapsamında hem nafaka düzenlemesi hem de çekişmeli davaları ilgilendiren süreçle ilgili çalışmalar hız kazanmış durumda. Bu düzenleme ile evliliğin süresi ve tarafların sosyal ile ekonomik durumları dikkate alınacak. Kısa süreli evliliklerde nafakanın üst sınırı 5 yıl olacak. 5 yıldan uzun süren evliliklerde nafakanın üst sınırı 15 yıl olarak belirlenecek.

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NAFAKA DÜZENLEMESİNDE YENİ FORMÜLLER

Uzman Hukukçu Eyüphan Korkmaz, süresiz nafakanın uzun süredir hukuk çevrelerinde tartışıldığını belirterek, özellikle kısa süreli evliliklerin ardından yıllarca nafaka ödenmesinin mağduriyetlere yol açabildiğini söyledi.

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Yeni düzenlemede tarafların sosyal ve ekonomik durumlarının yanı sıra evlilik süresinin de dikkate alınacağını ifade eden Korkmaz, nafakaya bir üst sınır getirilmesini hakkaniyetli bulduğunu belirtti. Özellikle birkaç ay veya bir yıl gibi kısa süren evliliklerin ardından süresiz nafaka ödenmesinin adil olmayabileceğine dikkat çeken Korkmaz, getirilecek süre sınırlarının bu sorunun önüne geçebileceğini söyledi. Korkmaz, 15 yıllık üst sınırın ise tartışılabileceğini ve bu noktada hakimin takdirinin önem taşıyacağını ifade etti.

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Süresiz nafakanın evliliğe yönelik yaklaşımı da olumsuz etkileyebildiğini belirten Korkmaz, kısa süren bir evliliğin ardından ömür boyu nafaka ödeme ihtimalinin evlilik konusunda caydırıcı olabileceğini dile getirdi.

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ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVALARI İÇİN SON BİLGİLER

Çalışma kapsamında uzayan çekişmeli boşanma davalarına ilişkin de değişiklik yapılması planlanıyor. Buna göre boşanma kararı ile boşanmanın mali sonuçlarının birbirinden ayrılması öngörülüyor. Nafaka, maddi ve manevi tazminat ile mal paylaşımına ilişkin uyuşmazlıkların ayrı dosyalarda görülmesi, bu süreçler tamamlanmadan da boşanmaya karar verilebilmesi üzerinde duruluyor.

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Korkmaz, mevcut uygulamada boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin anlaşmazlıkların boşanma sürecini yıllarca uzatabildiğine dikkat çekti. Tarafların boşanmak konusunda anlaşmasına rağmen nafaka, tazminat veya eşya paylaşımı gibi konulardaki uyuşmazlıklar nedeniyle davanın devam edebildiğini belirtti.

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İlk derece mahkemesi, istinaf ve Yargıtay aşamaları dikkate alındığında bazı davaların üç-dört yıl veya daha uzun sürebildiğini ifade eden Korkmaz, boşanma ile mali uyuşmazlıkların ayrılmasının bu sorunun çözümüne katkı sağlayacağını söyledi.

Korkmaz, yeni sistemle kişinin medeni durumunun daha kısa sürede netleşebileceğini, nafaka, tazminat ve mal paylaşımı gibi mali konuların ise ayrı şekilde görülmeye devam edebileceğini belirtti. Bu yöndeki bir değişikliğin uzun süredir aile hukukuyla ilgilenen hukukçular tarafından da gündeme getirildiğini ifade eden Korkmaz, düzenlemenin kişilerin sosyal hayatlarını yeniden kurabilmeleri açısından önemli olduğunu kaydetti.

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