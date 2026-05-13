Ne altın ne mevduat: Yüzde 60'tan fazla kazandırdı! Borsa İstanbul'da kritik eşik: Uzman isim yükselişin şifrelerini anlattı

13.05.2026 - 07:29 | Son Güncellenme:

Finansman maliyetlerinin yüksek seyrettiği dönemde Borsa İstanbul’da bazı hisselerde dikkat çeken yükselişler yaşandı. Para akışının ağırlıklı olarak teknoloji ve enerji hisselerine yönelmesi, piyasalarda “yarının vaadi bugünden fiyatlanıyor” yorumlarını güçlendirdi.

Milliyet.com.tr/ÖZEL Borsa İstanbul’da son dönemde yaşanan güçlü yükseliş yatırımcıların radarına girdi. 12 Mayıs itibarıyla 15 bin 145 puan seviyesini gören endekste, yükselişin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Son bir haftada yüzde 20’nin üzerinde getiri sağlayan 26 hisse yatırımcının risk iştahını artırırken, yüzde 61’e varan primle Özata Denizcilik listenin zirvesine yerleşti. Ekonomist Belgin Maviş, milliyet.com.tr’ye yaptığı açıklamada Borsa İstanbul’daki son hareketliliği ve kritik teknik seviyeleri değerlendirdi.

YÜKSELİŞİN ARKASINDA HANGİ NEDENLER VAR?

Maviş’e göre Borsa İstanbul’daki yükselişte birkaç ana başlık öne çıkıyor. Bunların başında jeopolitik tansiyonun azalması, diplomasi trafiği ve küresel piyasalarda risk iştahının yeniden güçlenmesi geliyor.

Özellikle Orta Doğu’daki savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalar, ateşkes ihtimali ve küresel gerilimlerdeki kısmi yumuşama piyasalara olumlu yansıyor.

Bunun yanında güçlü bilanço dönemi de endeksi destekleyen önemli faktörlerden biri oldu. Açıklanan finansal sonuçların beklentilerin üzerinde gelmesi, özellikle sanayi ve bankacılık hisselerinde alımları artırdı.

YERLİ YATIRIMCININ RİSK İŞTAHI ARTTI

Maviş, yabancı ilgisinin devam ettiğini ancak içeride yerli yatırımcının da son dönemde daha istekli olduğunu belirtti. Borsada bir haftada yüzde 20’nin üzerinde getiri sağlayan şirketlerin görülmesi, yatırımcıların risk alma eğilimini artırdı.

Savunma sanayi, sanayi, bankacılık, lojistik, ulaştırma ve ihracat odaklı şirketler ise yükselişte öne çıkan sektörler arasında yer aldı.

15 BİN PUAN NEDEN ÖNEMLİ?

Uzman isme göre Borsa İstanbul’da 15 bin puan artık yeni psikolojik eşik haline geldi. Endeksin bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni rekorların gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Teknik olarak 15 bin 280 puan seviyesi kritik direnç olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması halinde 15 bin 500 puanın bir sonraki psikolojik hedef olabileceği ifade ediliyor.

DESTEK SEVİYELERİ NEREDE?

Belgin Maviş’e göre endekste ilk kritik destek 15 bin puan seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin altına sarkılması halinde ise 14 bin 850 puan ikinci destek noktası olarak takip edilecek.

Maviş, 15 bin puanın altında yaşanacak geri çekilmelerin piyasada kısa vadeli tedirginlik yaratabileceğini ancak endekste yeni hikâyelerin oluşmasının yükselişi desteklemeye devam ettiğini söyledi.

TEMETTÜ ÖDEMELERİ BASKI YARATABİLİR

11-15 Mayıs haftasında yaklaşık 16 şirketin temettü ödemesi yapacak olması, endeks üzerinde kısa vadeli baskı yaratabilecek başlıklar arasında gösteriliyor. Bu nedenle Borsa İstanbul’un 15 bin puan çevresinde dalgalanabileceği belirtiliyor.

Ancak dolar endeksinin 98 seviyesinin altında bulunması, euro/dolar paritesindeki görünüm ve küresel ticarette normalleşme beklentileri endeksi destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

PİYASALARIN GÖZÜ BU GELİŞMELERDE

Bu hafta piyasaların odağında küresel gelişmeler, ABD-Çin hattındaki temaslar, İran-ABD gerilimi, Hürmüz Boğazı’na ilişkin haber akışı, petrol fiyatları ve Fed’e yönelik beklentiler olacak.

Maviş, küresel tarafta gelecek olumlu açıklamaların Borsa İstanbul’a destek verebileceğini ancak yüksek faiz ortamı, ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik risklerin hâlâ yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı.

UZMAN İSİMDEN KRİTİK UYARI

Borsa İstanbul’da yükselişin devamı için 15 bin puan üzerinde kalıcılık büyük önem taşıyor. 15 bin 280 seviyesinin aşılması halinde yükseliş ivmesinin güçlenebileceği belirtilirken, 15 bin puanın altındaki hareketlerin yatırımcıda endişe yaratabileceği ifade ediliyor.

