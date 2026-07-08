Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaNew York borsası artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle düşüşle açıldı
HaberlerUzmanpara

New York borsası artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle düşüşle açıldı

08.07.2026 - 17:16 | Son Güncellenme:

#New York Borsası#Jeopolitik Gerilimler#İran-ABD Gerilimi

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkesin bittiğini söylemesi sonrası artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle güne düşüşle başladı.

New York borsası artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle düşüşle açıldı

Trump, Ankara'da düzenlenen 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran ile ateşkesin bittiğini belirterek, "Artık onlarla anlaşmak istemiyorum." dedi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da dün piyasaların kapanışından sonra "ticari gemileri hedef aldığı" gerekçesiyle İran'a karşı "bir dizi güçlü saldırı" başlattığını bildirmişti. İran tarafı, söz konusu ABD saldırılarını, Washington ile Tahran arasında savaşı sona erdirmek amacıyla geçen ay varılan mutabakatın ihlali olarak nitelendirmişti.

ABD yönetiminin, dün, İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük genel lisansı iptal etmesi sonrasında sert yükselen petrol fiyatları, gerilimi tırmandıran son gelişmelerle artmaya devam etti. Brent petrolün eylül vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 5,5 artışla 78,24 dolara çıktı.

Haberin Devamı
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi de 4 baz puan artışla yüzde 4,57'ye yükseldi. Bu gelişmelerin etkisiyle açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,31 azalarak 52.758,47 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,36 azalışla 7.476,54 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,44 kayıpla 25.704,66 puana geriledi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Analistler, yatırımcıların jeopolitik gerilimlerin gölgesinde ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam yayımlayacağı toplantı tutanaklarına odaklandığını söyledi. Orta Doğu'da tansiyonun yeniden yükselmesiyle enflasyona dair endişelerin tekrar gün yüzüne çıktığına işaret eden analistler, tutanakların gelecek dönemde atılacak politika adımlarına dair daha fazla ipucu sağlayabileceğini belirtti.

EN ÇOK OKUNANLAR
Fransa Cumhurbaşkanı Macron neden güneş gözlüğü takıyor Sırrı ortaya çıktı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron neden güneş gözlüğü takıyor? Sırrı ortaya çıktı
Trump’ın İran çıkışı piyasaları vurdu Altın sert düştü
Trump’ın İran çıkışı piyasaları vurdu! Altın sert düştü
Kızılcık Şerbetinin Işılı Ece İrtemin kesin ölüm sebebi belli oldu
Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem'in kesin ölüm sebebi belli oldu
Ankaradaki NATO Zirvesi sonrası ABDden sürpriz İsrail kararı
Ankara'daki NATO Zirvesi sonrası ABD'den sürpriz İsrail kararı
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirSon Türk devletinin aklı...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüNeden mutsuzuz?
Güldener Sonumut
Güldener SonumutNATO zirvesinde ‘Ankara’ ruhu
Deniz Kilislioğlu
Deniz KilislioğluTrump’ın yolu
Dilara Koçak
Dilara KoçakSeyahat etmek genç hissettirir mi?
Servet Yıldırım
Servet YıldırımGüvenlikten ekonomiye işte yeni dönem
İlgili Haberler
ABD Başkanı Donald Trump Ankaradan ayrıldı
ABD Başkanı Donald Trump Ankara'dan ayrıldı
Bakan Göktaş ve Ukrayna Devlet Başkanı’nın eşi Ukraynalı çocukları ziyaret etti
Bakan Göktaş ve Ukrayna Devlet Başkanı’nın eşi Ukraynalı çocukları ziyaret etti
Miçotakisten Türkiyeye övgü dolu sözler: Zirve muhteşemdi, Erdoğan ile iş birliğine devam edeceğim
Miçotakis'ten Türkiye'ye övgü dolu sözler: Zirve muhteşemdi, Erdoğan ile iş birliğine devam edeceğim
Cumhurbaşkanı Erdoğandan F-35 açıklaması NATO Zirvesi başarıyla tamamlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması! "NATO Zirvesi başarıyla tamamlandı"