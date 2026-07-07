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New York borsası çip şirketlerinin satış baskısıyla güne karışık başladı

07.07.2026 - 17:19 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#New York Borsası#Dow Jones Endeksi

New York borsası, çip şirketlerinin hisselerindeki satış baskısıyla güne karışık seyirle başladı.

New York borsası çip şirketlerinin satış baskısıyla güne karışık başladı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,09 artarak 53.104,06 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,28 azalışla 7.516,63 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,62 kayıpla 25.960,13 puana geriledi. Çip şirketlerinin hisselerindeki satış baskısıyla pay piyasalarında açılışta karışık bir seyir izlendi. Analistler, Çinli girişim DeepSeek'in kendi yapay zeka çipini geliştirdiğine dair haberin, çip şirketlerindeki satış dalgasında etkili olduğunu belirtti.

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AMD, Micron Technology, Lam Research ve Applied Materials'ın hisseleri yaklaşık yüzde 6, Marvell Technology'nin hisseleri yüzde 5, Nvidia ve Qualcomm'un hisseleri yüzde 2 ve Broadcom'un hisseleri yüzde 1 değer kaybetti.

PİYASALARDA HÜRMÜZ BOĞAZI ENDİŞESİ 

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Bugün Nasdaq-100 endeksinin bir bileşeni olarak işlem görmeye başlayan SpaceX'in hisseleri de yüzde 1 geriledi. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetiminin talebi üzerine fiyatlarında "büyük bir indirime gideceğini" duyurduğu Walmart'ın hisseleri güne yüzde 1,5 kazançla başladı.

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Bu gelişmelerin yanı sıra jeopolitik gelişmeler de yakından takip ediliyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki saldırılarına yeniden başladığına dair haber sonrasında, Orta Doğu'da gerilimin yeniden tırmanabileceği endişeleriyle petrol fiyatları yükseldi.

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Brent petrolün varili TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 1,6 artışla 73,16 dolara çıksa da savaş öncesi seviyelerde kalmayı sürdürdü. Makroekonomik veri tarafında, ABD'nin dış ticaret açığı mayısta aylık bazda yüzde 42,2 artarak 77,6 milyar dolarla Mart 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

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