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New York borsası düşüşle açıldı

17.07.2026 - 17:26 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#New York Borsası#Dow Jones

New York borsası, çip hisselerindeki satışların etkisiyle haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,24 azalarak 52.426,46 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 1,14 azalışla 7.447,52 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,81 kayıpla 25.412,25 puana indi.

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Yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişelerin yeniden gündeme gelmesiyle pay piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.

Çip hisselerindeki düşüşler öne çıkarken, yarı iletken üreticilerinden Nvidia'nın hisseleri açılışta yüzde 2'nin, Intel'in hisseleri yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.

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Şirket bilançoları da yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, dün piyasaların kapanmasının ardından finansal sonuçlarını açıklayan küresel internet televizyon ağı Netflix, ikinci çeyrekte gelirinin yıllık bazda yüzde 13,4 artarak 12,6 milyar dolara yükseldiğini duyurdu.

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Ancak şirketin üçüncü çeyreğe ilişkin gelir ve kar beklentilerinin piyasa tahminlerini karşılayamamasıyla Netflix'in hisseleri yüzde 11'in üzerinde geriledi.

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Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de sanayi üretimi, haziranda aylık bazda yüzde 0,1 artarak piyasa beklentilerinin altında kaldı.

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Jeopolitik gelişmeler de piyasaların gündemindeki yerini korurken, ABD ile İran arasındaki gerilim enerji piyasaları ve risk iştahı üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

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