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New York borsası güne yükselişle başladı

30.07.2026 - 17:44 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#New York Borsası#Microsoft

New York borsası, şirket bilançoları ve ABD ekonomisine ilişkin yeni verilerin yatırımcılar tarafından değerlendirildiği güne yükselişle başladı.

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New York borsası güne yükselişle başladı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 1,01 artarak 52.114,27 puana çıktı. ​​​​​S&P 500 endeksi yüzde 1,02 artışla 7.390,45 puana, Nasdaq endeksi yüzde 1,67 kazançla 24.852,04 puana yükseldi. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararının ardından dün sert düşüş yaşayan pay piyasalarında, Microsoft'un beklentileri aşan bilançosunun yapay zeka harcamalarına ilişkin endişeleri hafifletmesiyle toparlanma görüldü.

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Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) iki gün süren toplantısının ardından politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutmuştu. Bankanın para politikası kararının 3'e karşı 9 oyla alınması, Fed üyeleri arasındaki görüş ayrılıkları olduğunu göstermiş ve para politikasının seyrine ilişkin belirsizlikleri artırmıştı.

Üyelerin bir kısmının faizlerin sabit bırakılmasını bir kısmının faiz artırımlarını savunması ve Fed Başkanı Kevin Warsh'un temkinli yorumları tahvil piyasalarında hareketliliğe yol açmıştı.

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ABD'nin 30 yıllık Hazine tahvili getirisi 5,24 ile 2007'den bu yana en yüksek seviyesini görmesi sonrası yüzde 5,20 seviyelerinde dengelendi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 4,66 seviyesinde seyretti.

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Dün piyasa kapanışı sonrası bilançosunu açıklayan Microsoft'un beklentileri aşan finansal sonuçları ise yapay zeka harcamalarına ilişkin endişeleri bir miktar hafifleterek teknoloji hisselerindeki yükselişi destekledi.

Mali takviminde 30 Haziran'da biten üç aylık dönemi, 2026 mali yılının dördüncü çeyreği kabul eden Microsoft'un bilançosuna göre, şirketin geliri söz konusu dönemde yıllık bazda yüzde 18 artarak 90 milyar dolara çıktı.

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Microsoft'un net karı da aynı dönemde yüzde 31 artışla 35,8 milyar dolara yükseldi. Şirketin sermaye harcamalarına ilişkin görünümünün piyasa beklentilerinin altında kalmasıyla da Microsoft'un hisseleri açılışta yüzde 12'nin üzerinde değer kazandı.

Dün bilançolarını açıklayan teknoloji şirketlerinden Meta ise gelirinin yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 28 artarak 60,8 milyar dolara yükselmesine karşın net karının aynı dönemde yüzde 14 azalışla 15,85 milyar dolara gerilediğini bildirdi. Şirketin ikinci çeyrekte serbest nakit akışının düştüğünü açıklaması sonrası Meta hisseleri yüzde 10'dan fazla geriledi.

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Apple ve Amazon'un bugün piyasa kapanışının ardından açıklayacağı bilançolar da yatırımcıların odağında bulunuyor. Makroekonomik veri tarafında ise ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 1,5 ile beklentilerin altında büyüdüğü görüldü.

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İlk çeyrekle karşılaştırıldığında büyüme hızındaki yavaşlama, kamu harcamalarındaki gerileme ile yatırım ve ihracattaki büyümenin ivme kaybetmesinden kaynaklandı. Bu gelişmeler, tüketici harcamalarındaki hızlanmayla kısmen dengelendi. İthalat ise ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre daha güçlü artış gösterdi.

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ABD'de kişisel tüketim harcamaları ise haziranda aylık bazda yüzde 0,3 artışla piyasa beklentisinin altında gerçekleşti. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3,7 arttı.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de haziranda aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 3,3 artarak önceki aya kıyasla yavaşlama gösterdi.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış aylık bazda yüzde 0,2'lik beklentinin altında kalırken yıllık bazda piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

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ABD'de ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı ise 25 Temmuz ile biten haftada 197 bine çıkmasına karşın piyasa beklentisinin altında kaldı.

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