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New York borsası haftaya yükselişle başladı

20.07.2026 - 17:06 | Son Güncellenme:

#New York Borsası#Dow Jones Endeksi#S&P 500

New York borsası haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,02 artışla 52.154,57 puana çıktı.

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New York borsası haftaya yükselişle başladı

S&P 500 endeksi yüzde 0,42 artarak 7.489,18 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,79 kazançla 25.720,87 puana yükseldi. Geçen hafta çip hisselerinde yaşanan sert satışlar ve yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişelerle negatif seyrin öne çıktığı pay piyasaları, yeni haftaya pozitif başlangıç yaptı.

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TEKNOLOJİ HİSSELERİ PİYASALARI DESTEKLEDİ

Çip üreticilerinin hisselerindeki toparlanma, piyasalardaki yukarı yönlü seyri destekledi. Yatırımcıların odağında bu hafta hız kazanacak bilanço sezonu bulunurken, Alphabet, Tesla, Intel ve IBM'in de aralarında olduğu büyük teknoloji şirketlerinin açıklayacağı finansal sonuçlar yakından takip edilecek.

Öte yandan, Orta Doğu'da tırmanan gerilim risk iştahını sınırlamayı sürdürürken, ABD ile İran arasında devam eden karşılıklı saldırılar petrol fiyatlarında dalgalanmaya neden oluyor.

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İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi'nin, İran'ın ulusal çıkarlarının gözetilmesi halinde ABD ile müzakerelerin yeniden başlamasının mümkün olduğu yönündeki açıklamaları ise diplomatik çözüme yönelik umutları artırdı.

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