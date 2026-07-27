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New York borsası haftaya yükselişle başladı

27.07.2026 - 17:42 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#New York Borsası#Dow Jones

New York borsası, ABD ile İran arasındaki gerginliğin azalmasının etkisiyle haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

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New York borsası haftaya yükselişle başladı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,44 artışla 52.173,42 puana çıktı. ​​​​​S&P 500 endeksi yüzde 0,70 artarak 7.464,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,04 kazançla 25.236,18 puana yükseldi.

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Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra yoğun bilanço sezonu, açıklanacak makroekonomik ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı, yatırımcıların bu hafta odağında yer alırken, pay piyasaları haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.İran Ordusu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, dün yaptığı açıklamada, ABD saldırılarının son iki gecedir durduğunu, buna bağlı olarak misillemelerinin de durduğunu söyledi.

ABD-İRAN GERİLİMİNİN AZALMASI PETROL FİYATLARINI DÜŞÜRDÜ

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz, İran'a yönelik saldırılara iki gündür ara veren Başkan Donald Trump'ın İran ile diplomatik görüşmelere "alan tanıdığını" dile getirdi. İki ülke arasındaki gerginliğin azalmasıyla petrol fiyatları gerilerken, hava yolu taşımacılığı gibi enerji maliyetlerine duyarlı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin hisseleri yükseldi.

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ABD'li hava yolu şirketlerinden United Airlines'ın hisseleri açılışta yüzde 3'ün, Southwest Airlines'ın hisseleri ise yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı. Petrol fiyatlarındaki düşüş, enerji şirketlerinin hisseleri üzerinde ise baskı oluşturdu. Exxon Mobil'in hisseleri yüzde 2'nin üzerinde, Chevron ile Occidental Petroleum'un hisseleri ise yüzde 3'ten fazla geriledi.

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Analistler, ABD ile İran arasında çatışmalara ara verilmesine rağmen küresel petrol ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı ile Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukasının ardından Babülmendep Boğazı'na yönelik güvenlik risklerinin yatırımcıları temkinli tutmaya devam ettiğini belirtti.

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KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA

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Geçen hafta Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle petrol fiyatlarının yükselmesi, enflasyonist baskıların yeniden güçlenebileceği yönündeki endişeleri artırmıştı. Jeopolitik risklerin sürdüğü bir ortamda Fed, yarın başlayacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından çarşamba günü faiz kararını açıklayacak.

Fed'in bu hafta politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutacağına dair beklentiler öne çıkarken, piyasalar faiz artırımı ihtimalini de fiyatlamaya devam ediyor.

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Fed'in faiz kararından bir gün sonra açıklanacak Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi verisi de yılın geri kalanına ilişkin faiz beklentilerinin şekillenmesi açısından yakından takip edilecek.

Öte yandan bilanço sezonu da sürerken, Alphabet, Tesla, IBM ve Intel'in geçen hafta açıkladığı finansal sonuçların ardından yapay zeka yatırımlarına yönelik yüksek harcamalara ilişkin endişeler yeniden gündeme gelmişti.
Microsoft, Meta, Amazon ve Apple'ın bu hafta açıklayacağı bilançoları da yakından izlenecek.

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