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New York borsası karışık seyirle açıldı

16.06.2026 - 17:25 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#New York Borsası#Dow Jones

New York borsası güne karışık seyirle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,08 artarak 51.712,63 puana çıktı.

New York borsası karışık seyirle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,07 azalışla 7.548,78 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,12 azalarak 26.649,96 puana geriledi. ABD ile İran arasında varılan mutabakat ve petrol fiyatlarındaki düşüşün desteğiyle dün yükseliş eğiliminin hakim olduğu pay piyasalarında, yeni günün açılışında karışık bir seyir izlendi. ​​​​​​​

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Petrol fiyatlarındaki düşüş devam ederken Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 3'ün üzerinde gerileyerek 80,5 dolara indi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,5 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki gerileme, enflasyonist baskılara ilişkin endişelerin de hafiflemesine katkı sağladı.

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Analistler, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin tamamen normale dönmesinin zaman alabileceğini belirterek, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata ilişkin belirsizliklerin sürdüğüne işaret etti.

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Yatırımcıların dikkati ise ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına çevrildi.

Fed'in yeni Başkanı Kevin Warsh'un ilk kez liderlik edeceği toplantıda, politika faizinin yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutulması bekleniyor.

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Toplantının ardından Warsh'un yapacağı açıklamalarda enflasyon, iş gücü piyasası ve ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmeleri ile para politikasının geleceğine yönelik vereceği sinyaller yatırımcıların odağında bulunuyor.

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Öte yandan, tarihi halka arzıyla dikkatleri üzerine çeken Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) hisselerindeki yükseliş üçüncü işlem gününde de devam etti. Şirket hisseleri açılışta yüzde 4'ün üzerinde değer kazandı.

Piyasa değeri 2,7 trilyon doları aşan SpaceX, dünyanın en değerli şirketleri sıralamasında e-ticaret devi Amazon'u geride bırakarak beşinci sıraya yükseldi.

Şirket ayrıca, yapay zeka destekli kod editörü Cursor'un geliştiricisi Anysphere'i 60 milyar dolar değerleme üzerinden satın almak üzere anlaşmaya vardığını açıkladı.

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