New York borsası yükselişle açıldı

01.05.2026 - 17:44 | Son Güncellenme:

New York borsası, Orta Doğu'daki gerilime yönelik kaygılara karşın, güçlü performans gösteren şirket bilançolarının etkisiyle haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,36 artarak 49.832,57 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,35 artışla 7.234,54 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,34 kazançla 24.977,79 puana yükseldi.

Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışı ve bilanço sezonu yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken, pay piyasalarında dün gözlenen pozitif seyir bugün de devam ediyor.

İran'ın ABD ile müzakerelerde aracılık yapan Pakistan yönetimine ABD ile savaşı sona erdirebilecek bir anlaşma için yeni teklif sunduğuna dair haberler de piyasalardaki pozitif havayı destekledi.

Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasına bağlı olarak enerji arzına yönelik riskler yüksek seyretse de Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 0,5 azalışla 109,9 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 2,1 azalarak 102,9 dolardan alıcı buldu.

Kurumsal tarafta ise bilançolar yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dün piyasa kapanışının ardından finansal sonuçlarını açıklayan ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın geliri üç aylık dönemde yıllık bazda yaklaşık yüzde 17 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Şirketin hisseleri yüzde 3'e yakın değer kazandı.

ABD'li enerji şirketlerinden ExxonMobil ve Chevron'un ise ilk çeyrek karları azalmasına rağmen beklentileri aştı. Şirketlerin hisseleri yaklaşık yüzde 1 geriledi.

Mayıs ayında kar sürprizi... Kent merkezi bembeyaz
ABD'den Almanya kararı! 5 bin asker geri çekilecek
Yeni ücret ne kadar olur? En düşük emekli maaşı için yeni tahmin!
Yunan basını yazdı: Denizlerde Türk çağı!
Şanlıurfa Siverek'te zincirleme kaza: 2 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralı
KGM'den "İzmir Çevre Yolu'nun ücretli hale getirileceği" iddialarına ilişkin açıklama
Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunda 43 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul'da fırtına alarmı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Cumhuriyeti'ni çatışmalardan, ateşten uzak tutuyoruz