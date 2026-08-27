New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,28 artarak 53.613,66 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,45 artışla 7.710,34 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,87 kazançla ⁠26.356,98 puana çıktı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Dün piyasa kapanışının ardından bilançosunu yayımlayan ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri, üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 106 artışla 96,2 milyar dolara yükseldi. Şirketin net karı da söz konusu dönemde yıllık yüzde 126 artarak 59,7 milyar dolar oldu.

Beklentilerin üzerinde kar ve gelir açıklayan Nvidia'nın hisseleri işlem gününe yüzde 6 kazançla başladı. Nvidia'nın bilançosunun beklentilerden iyi gelmesi yapay zeka temasının sürdürülebilirliğine ilişkin iyimserliği artırırken, yatırımcıların teknoloji şirketlerine ilişkin güvenini tazeledi.

Haberin Devamı

Diğer çip şirketlerinden Micron Technology'nin hisseleri yüzde 2'nin üzerinde ve Marvell ​Technology'nin hisseleri yüzde 3 yükseldi. Salesforce'un hisseleri de dün açıkladığı bilançosunda yıllık gelir ve kar tahminlerini yükseltmesi sonrasında yüzde 13'e yakın değer kazandı. Siber güvenlik yazılımı sağlayıcısı CrowdStrike'ın hisseleri de beklentilerin üzerinde kar ve gelir bildirmesinin ardından yüzde 9 artışla yeni güne başladı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Nvidia'nın finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından yatırımcıların dikkati, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yarın yapacağı konuşmaya çevrildi.

Haberin Devamı

Analistler, Warsh'un yarınki konuşmasında Fed'in son enflasyon verilerine ilişkin duruşuna ve ABD Hazine Bakanlığının tahvil faizlerini dizginleme çabalarına dair ipuçları aranacağını belirtti. Diğer Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid, enflasyonun "inatçı ve katı" bir seyir izlediğini kaydetti.

Haberin Devamı

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı, 22 Ağustos ile biten haftada 4 bin azalışla 203 bine gerilerken, piyasa beklentisinin altında gerçekleşti. ABD'de mal ticareti açığı ise temmuzda aylık bazda yüzde 17,2 artarak 118,8 milyar dolara çıktı.