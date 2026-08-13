Nikah sonrası büyük şok! Mahkemeden düğün masrafları için sürpriz karar

Milliyet.com.tr/ÖZEL Evlilik kısa sürdü, düğün yapılamadı ancak tarafların düğün hazırlıkları için yaptığı harcamalar mahkemeye taşındı. Gelinlikten kına kıyafetine, perde ve halı masraflarından ev için yapılan harcamalara kadar birçok kalem bilirkişi tarafından tek tek incelendi. Mahkeme, faturalar ve dosyadaki deliller doğrultusunda tarafların maddi taleplerinin bir bölümünü kabul etti. Avukat Gizem Gonce, Milliyet.com.tr’ye yaptığı açıklamada kararın detaylarını anlattı.

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Avukat Gizem Gonce, Milliyet.com.tr’ye yaptığı açıklamada, tarafların 4 Ağustos 2022 tarihinde resmi nikâh yaptığını ancak evlilik sürecinde yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle uyuşmazlığın yargıya taşındığını söyledi.

TARAFLAR BİRBİRLERİNİ SUÇLADI

Davacı erkek taraf, eşinin ekonomik gücünün üzerinde taleplerde bulunduğunu, bu durumun kendisini maddi açıdan zorladığını ve evlilik sırasında çeşitli tartışmalar yaşandığını ileri sürdü.

Davacı taraf ayrıca ortak konutun temizliği üzerinden tartışmalar çıktığını, bu tartışmaların ailelere kadar uzandığını, kendisine hakaret edildiğini, tehdit edildiğini ve fiziki şiddete maruz kaldığını iddia ederek maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu. Kadın taraf ise bu iddiaları kabul etmeyerek karşı dava açtı.

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KADIN TARAF DA KARŞI DAVA AÇTI

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Gonce'nin aktardığına göre kadın taraf, tarafların ortak arkadaş aracılığıyla tanıştığını, daha sonra ailelerin bir araya geldiğini ve evlilik konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.

Nişan töreninde takılan takıların kendisine karşı tarafın rızasıyla hediye edildiğini savunan kadın taraf, evlilik sürecinde asıl kendisinin küçük düşürücü ve rencide edici davranışlara maruz kaldığını öne sürdü.

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Kadın ayrıca mobilyaların iddia edildiği kadar pahalı olmadığını, karşı tarafa küfür veya kötü söz kullanmadığını, birçok tartışmada olayların büyümemesi için sessiz kaldığını ifade etti.

Taraflar karşılıklı olarak maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.

TANIKLAR MAHKEMEDE DİNLENDİ

Dosya kapsamında tarafların gösterdiği toplam üç tanık dinlendi. Tanık ifadelerinde, ev içerisinde bazı tartışmaların ve kargaşanın yaşandığı ancak yaşanan olayların daha sonra devam eden sürekli bir duruma dönüşmediği yönünde değerlendirmeler yer aldı.

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Mahkeme yalnızca tarafların ve tanıkların ifadeleriyle yetinmedi. Düğün hazırlıkları ve ev için yapılan harcamaların belirlenmesi amacıyla dosya bilirkişiye gönderildi.

HARCAMALAR TEK TEK HESAPLANDI

Bilirkişi incelemesinde tarafların yaptığı harcamalar faturalar üzerinden kalem kalem değerlendirildi.

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Dosyada kadın tarafın düğün hazırlıkları kapsamında yaptığı harcamalar arasında gelinlik, kına organizasyonu ve kıyafeti, perde, halı ve çeşitli düğün hazırlık giderleri yer aldı.

Bilirkişi raporunda yaklaşık 41 bin 500 TL seviyesindeki harcamalar değerlendirmeye alındı.

Avukat Gizem Gonce, mahkemenin özellikle faturası bulunan ve düğünün gerçekleşeceğine duyulan güven nedeniyle yapıldığı tespit edilen harcamaları dikkate aldığını ifade etti.

DÜĞÜN GERÇEKLEŞMEYİNCE MASRAFLAR GÜNDEME GELDİ

Dosyanın dikkat çeken noktalarından biri ise resmi nikâh yapılmasına rağmen planlanan düğün töreninin gerçekleştirilememesi oldu.

Mahkeme, tarafların düğünün yapılacağı düşüncesiyle gerçekleştirdiği harcamaları, faturaları ve bilirkişi raporunu birlikte değerlendirdi.

Kadın tarafın yaklaşık 42 bin TL tutarındaki maddi talebinin yaklaşık 41 bin TL'lik bölümünün kabul edildiği belirtildi.

Böylece düğün için yapılan ve belgelenebilen bazı harcamaların kadın tarafa iadesine karar verildi.

ERKEK TARAF 250 BİN TL İSTEMİŞTİ

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Davacı erkek taraf ise yaptığı harcamalar ve yaşadığı maddi kayıplar nedeniyle 250 bin TL maddi tazminat talebinde bulundu.

Ancak mahkeme talebin tamamını kabul etmedi.

Dosyadaki deliller, bilirkişi raporu ve harcama belgeleri doğrultusunda erkek taraf lehine yaklaşık 34 bin TL ödeme yapılmasına hükmedildi.

Böylece hem ana davanın hem de karşı davanın kısmen kabulüne karar verildi.

“NİKÂH YAPILMIŞ OLMASI TEK BAŞINA SONUCU DEĞİŞTİRMİYOR”

Avukat Gizem Gonce, dosyanın en önemli noktalarından birinin düğün ve evlilik hazırlığı kapsamında yapılan harcamaların hukuki olarak talep edilebilmesi olduğunu belirtti.

Gonce, resmi nikâh yapılmış olmasının, tarafların birbirlerinden yaptıkları bazı harcamaları talep etmelerine tek başına engel oluşturmadığını ifade etti.

Tarafların düğün, kına gecesi, ev eşyası ya da benzeri hazırlıklar için yaptığı harcamaların niteliğine göre yargılama konusu yapılabileceğini belirten Gonce, özellikle belgelenebilen masrafların önem taşıdığına dikkat çekti.

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FATURA VE BELGELER BELİRLEYİCİ OLDU

Mahkeme kararında en önemli unsurlardan biri harcamaların belgelenebilmesi oldu.

Bilirkişi tarafından faturalar, ödeme kayıtları ve dosyaya sunulan diğer belgeler incelendi. Hangi harcamanın hangi tarafça yapıldığı ve hangi amaçla gerçekleştirildiği tek tek değerlendirildi.

Hakim de bilirkişi raporunu, tarafların taleplerini ve dosyadaki belgeleri birlikte inceleyerek karar verdi.

Gonce, bu nedenle düğün ve evlilik hazırlığı sürecinde yapılan önemli harcamalara ilişkin faturaların ve ödeme belgelerinin saklanmasının hukuki uyuşmazlıklarda büyük önem taşıdığını söyledi.

BOŞANMA DAVASI OLMADAN DA TALEP EDİLEBİLİR

Gonce'nin dikkat çektiği bir diğer nokta ise bu tür taleplerin yalnızca boşanma davası kapsamında gündeme gelmek zorunda olmaması.

Tarafların yaptıkları bazı harcamaların karşılığını ayrı bir alacak davasıyla da talep edebileceğini belirten Gonce, her uyuşmazlıkta mutlaka boşanma davası açılmasının gerekmediğini ifade etti.

Somut olayın özelliklerine göre, taraflardan biri yaptığı ve karşılığını alamadığı harcamaların tahsilini ayrı bir hukuk davasıyla isteyebiliyor.

DÜĞÜN MASRAFLARINDA KRİTİK DETAY: “BELGE”

Söz konusu karar, evlilik hazırlığı sırasında yapılan yüksek tutarlı harcamalar açısından önemli bir noktayı bir kez daha gündeme getirdi.

Taraflardan birinin düğün yapılacağına ya da ortak yaşamın kurulacağına güvenerek yaptığı harcamalar, uyuşmazlık çıkması halinde otomatik olarak geri alınamıyor.

Ancak yapılan ödemenin belgelenmesi, harcamanın amacı, eşyanın kimde kaldığı, ürünün iade edilip edilmediği ve harcamanın gerçekten düğün veya ortak yaşam için yapılıp yapılmadığı mahkeme tarafından değerlendirilebiliyor.

Bu nedenle gelinlikten mobilyaya, organizasyon ücretinden ev eşyasına kadar yapılan harcamalarda fatura, banka dekontu ve ödeme belgeleri olası bir uyuşmazlıkta belirleyici hale gelebiliyor.

Mahkeme de bu dosyada tarafların tüm taleplerini kabul etmek yerine, bilirkişi incelemesiyle desteklenen ve belgelenebilen harcama kalemleri üzerinden değerlendirme yaptı. Böylece hem kadın hem de erkek tarafın maddi taleplerinin yalnızca belirli bölümlerinin kabulüne karar verildi.