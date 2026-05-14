Nisan ayı konut satış rakamları belli oldu

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %40,5 oranında artarak 25 bin 771 oldu. Diğer konut satışları ise Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,0 oranında azalarak 101 bin 37 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %20,3 diğer satışların payı %79,7 olarak gerçekleşti.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Takvim etkilerinden arındırılmış ilk el konut satışları Nisan ayında %2,9 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el konut satışları %2,9 arttı; ikinci el konut satışları %6,1 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el konut satışları %5,4 arttı; ikinci el konut satışları %0,5 arttı.

Yabancılara Nisan ayında bin 516 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,1 oranında azalarak bin 516 oldu. Nisan ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,2 olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,6 oranında azalarak 5 bin 681 olarak gerçekleşti. Nisan ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 263 ile Rusya Federasyonu, 110 ile Çin ve 100 ile İran vatandaşlarına yapıldı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

İlk el iş yeri satışları 4 bin 301, ikinci el iş yeri satışları 11 bin 393 olarak gerçekleşti

Haberin Devamı

Türkiye genelinde ilk el iş yeri satış sayısı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14,3 oranında artarak 4 bin 301 oldu. İkinci el iş yeri satışları ise Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,7 oranında artarak 11 bin 393 oldu.

Haberin Devamı

İpotekli iş yeri satışları 758, diğer iş yeri satışları 14 bin 936 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli iş yeri satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %102,1 oranında artarak 758 oldu. Diğer iş yeri satışları ise Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,7 oranında artarak 14 bin 936 oldu.

Haberin Devamı

Takvim etkilerinden arındırılmış ilk el iş yeri satışları Nisan ayında %7,4 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el iş yeri satışları %7,4 arttı; ikinci el iş yeri satışları %2,6 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el iş yeri satışları %10,0 arttı; ikinci el iş yeri satışları %8,8 arttı.