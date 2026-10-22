Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaNorveç Varlık Fonu üçüncü çeyrekte zarar açıkladı
HaberlerUzmanpara

Norveç Varlık Fonu üçüncü çeyrekte zarar açıkladı

22.10.2026 - 13:46 | Son Güncellenme:

#Norveç Varlık Fonu#Finans Zararı#Petrol Yatırımları

Dünyanın önde gelen devlet varlık fonlarından Norveç Varlık Fonu, artan faiz oranlarının tahvil piyasalarını olumsuz etkilemesiyle yılın üçüncü çeyreğinde 29,71 milyar dolar zarar açıkladı.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Norveç Varlık Fonu üçüncü çeyrekte zarar açıkladı

Norveç Varlık Fonu, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu. Buna göre fon, temmuz-eylül döneminde küresel yatırımlarından yüzde 0,5 zarar etti. Bu dönemde fonun piyasa değeri 670 milyar kron (67,6 milyar dolar) azalırken, net muhasebe zararı ise 278 milyar Norveç kronu (29,71 milyar dolar) olarak kayıtlara geçti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Fonun Yatırım Yönetimi Başkan Yardımcısı Trond Grande, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Fonun getirisi yatay seyre yakın gerçekleşti ancak yükselen faiz oranlarının sabit getirili (tahvil) yatırımlarımızda zayıf sonuçlara yol açması nedeniyle çeyreği hafif negatifte kapattık.” ifadesini kullandı.

Norveç Varlık Fonu, 1990'dan itibaren ülkenin petrol ve doğal gaz üretiminin getirisiyle yabancı ülkelerin hisse senetleri, tahvil ve emlak piyasalarına yatırım yapıyor.

Norveç hükümeti, fon gelirlerinin çok az bölümünü kullanabiliyor. Geriye kalan büyük kısım ise gelecek nesiller için biriktiriliyor.

Haberin Devamı

Dünya borsalarındaki hisselerin ortalama yüzde 1,5’ini elinde bulunduran ve dünyanın en büyük tekil yatırımcısı unvanını koruyan fonun, Norveç dışında 71 ülkede ve 7 bin 100’den fazla firmada yatırımı bulunuyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Fonun piyasa değeri 30 Eylül 2026 itibarıyla 22 trilyon 14 milyar Norveç kronu (2 trilyon 352 milyar dolar) düzeyinde bulunuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR
PHP açığı dünyayı alarma geçirdi Banka hesapları, sosyal medya, e-devlet ve diğer dijital hizmetler için hangi önlemler alınmalı
PHP açığı dünyayı alarma geçirdi! Banka hesapları, sosyal medya, e-devlet ve diğer dijital hizmetler için hangi önlemler alınmalı?
A Milli Takımda Sergen Yalçın imzayı attı Berke Özer gelmek için can atıyor
A Milli Takım'da Sergen Yalçın imzayı attı! 'Berke Özer gelmek için can atıyor'
Jülide Kural sessizliğini bozdu Kadir İnanır’ın miras tartışmaları sonrası ilk açıklama
Jülide Kural sessizliğini bozdu! Kadir İnanır’ın miras tartışmaları sonrası ilk açıklama
İstanbulun göbeğinde korkunç cinayet Her şeyi gördüler: Arabanın camından girip tak diye vurdu
İstanbul'un göbeğinde korkunç cinayet! Her şeyi gördüler: Arabanın camından girip 'tak' diye vurdu
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginMOSSAD ve IDF’nin önleyici saldırı tezgahı...
Melih Aşık
Melih AşıkHASTANE GÜNLERİ
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalAvrupa neden Rusya düşmanı oluverdi?
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluÜnlü çiftin kızları dert ortağı çıktı
Eren Aka
Eren AkaHerkesin gündemi COP31
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaÇEV’den Lang Lang sürprizi
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut Özerİslam Düşünce Tarihinde Ahlâk Kitaplarının Çerçevesi ve İbn Miskeveyh’in Tehzîbu'l-Ahlâk’ı
İlgili Haberler
6 yaşındaki Elanın ölümünde karar çıktı Baba isyan etti: Kızımın mezarına gitmeye utanıyorum
6 yaşındaki Ela'nın ölümünde karar çıktı! Baba isyan etti: Kızımın mezarına gitmeye utanıyorum
İstanbulun göbeğinde korkunç cinayet Her şeyi gördüler: Arabanın camından girip tak diye vurdu
İstanbul'un göbeğinde korkunç cinayet! Her şeyi gördüler: Arabanın camından girip 'tak' diye vurdu
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carneyi resmi törenle karşıladı
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney'i resmi törenle karşıladı
FETÖnün futbolda şike kumpası soruşturması Lütfi Arıboğan hakkında 5 yıla kadar hapis istemi
FETÖ'nün "futbolda şike kumpası" soruşturması! Lütfi Arıboğan hakkında 5 yıla kadar hapis istemi