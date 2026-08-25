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Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması için geri sayım sürüyor

25.08.2026 - 10:37 | Son Güncellenme:

#Nükleer Enerji#TEKNOFEST#Teknoloji Yarışması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yürütücülüğünde bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması'nda 42 takım 1-4 Eylül'de final sunumlarını yapacak.

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Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması için geri sayım sürüyor

 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST teknoloji yarışmaları kapsamında düzenlenecek Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması için geri sayım sürüyor.

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Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu yıl da çeşitli teknoloji yarışmalarına ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda, Türkiye'nin nükleer enerji alanındaki teknolojik kapasitesini ve genç araştırmacıların ilgisini artırmak amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yürütücülüğünde bu yıl Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması'nın 3'üncüsü düzenlenecek.

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Toplam 192 takımın başvurduğu yarışmada, yapılan değerlendirmelerin ardından 42 takım finalist olarak 1-4 Eylül'de Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) İstanbul Çekmece yerleşkesinde düzenlenecek final sunumlarına katılmaya hak kazandı. Yarışmanın ödülleri ise 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa'da düzenlenecek festivalde sahiplerine dağıtılacak.

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3 ana kategori altında toplam 10 kategoride düzenlenecek yarışma, Küçük Modüler Reaktör (SMR) ve Mikro Modüler Reaktör (MMR) gibi modüler reaktörlerle çok amaçlı kullanıma uygun yenilikçi araştırma reaktörü tasarımlarına odaklanacak.

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Yarışmaya, bu yıl 15'i yurt dışından olmak üzere toplam 192 takım başvurdu. Bakanlığın ilgili kuruluşu TENMAK Değerlendirme Kurulunun değerlendirmeleri sonrasında 97 takım Final Değerlendirme aşamasına geçti. Final Değerlendirme Raporlarını teslim eden 76 takım arasında yapılan değerlendirmeler sonrasında ise 42 takım finalist olarak sunum yapacak. Final sunumları aşamasına geçen 42 takımın 4'ü okul takımı, 18'i lisans takımı, 20'si ise profesyonel takım olarak kayıtlara geçti. Ayrıca Bangladeş'ten 2, Özbekistan'dan 1 ve Endonezya'dan 1 takım olmak üzere yurt dışından başvuran 4 takım finalist olmaya hak kazandı.

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Final sunumları sonrası değerlendirmelerle 10 kategoride toplam 14 takım ödül kazanabilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yarışmada finale kalan gençleri tebrik ederek, "SMR tasarımlarıyla geleceğin enerji dünyasına yön verecek gençlerimiz, bilime olan tutkuları, cesaretleri ve üretme azimleriyle Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefimize güç katacak. 1-4 Eylül'de TENMAK İstanbul Çekmece Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek final sunumlarında tüm takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Dereceye giren gençlerimizle 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa'da düzenlenecek TEKNOFEST Güneydoğu'da buluşacak, bu gururu hep birlikte taçlandıracağız." ifadelerini kullandı.

 

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