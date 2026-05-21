Nvidia'nın geliri arttı

21.05.2026 - 09:44 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Nvidia#Gelir Artışı

California merkezli çip üreticisi Nvidia'nın geliri üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 85 artışla 81,6 milyar dolara ulaştı.

Nvidia, bilançosunda 2027 mali yılının ilk çeyreği olarak kabul ettiği 26 Nisan'da sona eren üç aylık döneme ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirketin söz konusu dönemde elde ettiği gelir, yıllık yüzde 85 artışla 81,6 milyar dolara yükseldi.

Gelirini bir önceki çeyreğe göre yüzde 20 artıran Nvidia, geçen yılın aynı döneminde ise 44,1 milyar dolar gelir elde etmişti. Piyasa beklentisi, Nvidia'nın bu dönemdeki gelirinin 78,9 milyar dolar olması yönündeydi. Çip üreticisi, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 91 milyar dolar olarak açıkladı.

Şirketin karı 3 katından fazlasına çıktı

Nvidia'nın net karı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 211 artarak 58,3 milyar dolara yükseldi. Şirketin net karı, geçen yılın aynı döneminde 18,8 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Nvidia'nın 2026 mali yılının ilk çeyreğinde 76 sent olan hisse başına karı da bu dönemde 2,39 dolara çıktı. Böylece şirketin karı da piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Şirket ayrıca, yönetim kurulunun 80 milyar dolarlık ek hisse geri alım yetkisini onayladığını ve çeyreklik nakit temettü ödemesini hisse başına 1 sentten 25 sente yükselttiğini duyurdu.

Nvidia'nın Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, yapay zeka fabrikalarının inşasının insanlık tarihindeki en büyük altyapı genişlemesi olduğunu ve bu sürecin olağanüstü hızla ilerlediğini söyledi.

Ajan tabanlı yapay zeka dönemine girildiğini, bu sistemlerin artık iş üretimi ve ekonomik değer yarattığına işaret eden Huang, Nvidia'nın bu dönüşümün merkezinde yer aldığını ifade etti.

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Mabel Matiz, Fevza Civelek...
Yoğun bakımdaki Haluk Levent'ten haber var
Ev alacaklara kritik uyarı! Konut piyasasında denge değişti
Hatay'da şiddetli sağanak! Köprü çöktü, araçlar sürüklendi: 1 kişi hayatını kaybetti
Dünya giderek küçülüyor onlar için!...
ALKOLLÜSÜNÜZ!
Hamas'la çözüm çok zor!
Nazan Öncel ile Sezen Aksu farkı!
Nerede radar var?
1.1 milyar dolarlık açık artırma
Zayıflayan Toplumsal Bağışıklık Sistemi ve Müfredat Meselesi
Tenis tutkunları Kemer'de buluştu
Son dakika: Bir kent sele hazırlanıyor: Dev kayalarla 9 kilometrelik set çekildi, 15 bin kişi tahliye edildi
CHP'nin 81 il başkanından 'Özgür Özel' açıklaması
Güzellik salonunda şok dolandırıcılık! Müşterileri oyalayıp mobil bankacılıktan kredi çektiler
Son dakika... Erdoğan'dan EFES-2026 Tatbikatı'nda dünyaya mesaj: Türk ordusu barışın ordusudur