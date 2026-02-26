Nvidia'nın geliri yüzde 73 arttı

Nvidia, bilançosunda 2026 mali yılının dördüncü çeyreği olarak kabul ettiği, 25 Ocak'ta sona eren 3 aylık döneme ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Haberin Devamı

Buna göre, şirketin söz konusu dönemde elde ettiği gelir, yıllık yüzde 73 artışla 68,1 milyar dolara yükseldi.

Gelirini bir önceki çeyreğe göre de yüzde 20 artıran Nvidia, geçen yılın aynı döneminde 39,3 milyar dolar gelir elde etmişti.

Piyasa beklentisi, Nvidia'nın bu dönemdeki gelirinin 65,56 milyar dolar olması yönündeydi.

Nvidia'nın geliri 2026 mali yılı genelinde ise yüzde 65 artışla yaklaşık 216 milyar dolara ulaştı.

Çip üreticisi, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 78 milyar dolar olarak açıklarken, tahminlerinde Çin'den elde edilecek veri merkezi gelirlerine dair varsayımda bulunmadığını belirtti.

ŞİRKETİN KARI YÜZDE 94 ARTTI

Nvidia'nın net karı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 94 artarak 42,96 milyar dolara yükseldi.

Haberin Devamı

Şirketin net karı geçen yılın aynı döneminde 22,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Nvidia'nın 2025 mali yılının dördüncü çeyreğinde 89 sent olan hisse başına karı da bu dönemde 1,76 sente çıktı.

Şirketin karı da piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Nvidia'nın Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, işlem talebinin katlanarak arttığını belirterek, "Müşterilerimiz, yapay zeka endüstri devrimini ve gelecekteki büyümelerini destekleyen fabrikalar olan yapay zeka hesaplamalarına yatırım yapmak için yarışıyor." ifadelerini kullandı.