HABER MERKEZİ Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü Ocak 2027'de yapılacak maaş artışına çevrildi. Yılın sonuna yaklaşılırken açıklanan enflasyon rakamları ve güncellenen tahminler, kamu çalışanlarının yeni maaşlarına ilişkin hesaplamaları yeniden gündeme taşıdı.

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Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren zam sürecinde özellikle emniyet teşkilatında görev yapan personelin maaşları öne çıktı. Polis memurları ve başkomiserlerin yeni yılda alabileceği ücretler, farklı enflasyon senaryoları üzerinden hesaplandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminleri ve piyasa beklentileri doğrultusunda memur maaşlarına yapılacak toplam artışın yüzde 7 ile yüzde 8,39 arasında değişebileceği öngörülüyor.

Bu oranlar üzerinden yapılan hesaplamalar, polis memuru ve başkomiser maaşlarının 100 bin TL sınırının üzerinde olabileceğini gösteriyor. Ancak kesin zam oranı için kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.

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POLİS MAAŞI 100 BİN TL'Yİ AŞABİLİR

Ocak 2027 zammına ilişkin hesaplamalarda en fazla dikkat çeken meslek gruplarından biri polis memurları oldu. Mevcut maaşı 92 bin 618 TL olarak belirtilen polis memurunun aylığı, yüzde 8,37 oranındaki zam senaryosuna göre 100 bin 370 TL seviyesine yükselebilecek.

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Bu hesaplamaya göre polis memuru maaşında yaklaşık 7 bin 752 TL'lik artış yaşanacak.

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Böylece söz konusu zam senaryosunun gerçekleşmesi halinde polis memuru maaşı 100 bin TL sınırını geçmiş olacak.

Ancak hesaplamalar henüz kesinleşen bir maaş artışını göstermiyor. Nihai rakam, yılın son iki ayında açıklanacak enflasyon verileriyle belirlenecek.

BAŞKOMİSER MAAŞI 110 BİN TL'YE YAKLAŞIYOR

Polis memurlarıyla birlikte başkomiser maaşlarında da dikkat çeken bir artış hesaplandı. Mevcut maaşı 101 bin 242 TL olarak belirtilen başkomiserin aylığının, yüzde 8,37 zam uygulanması durumunda 109 bin 716 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

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Böylece başkomiser maaşında yaklaşık 8 bin 474 TL'lik artış gerçekleşebilecek. Hesaplanan yeni tutar, başkomiser aylığının 110 bin TL seviyesine yaklaşması anlamına geliyor.

Emniyet personelinin maaşlarında görev ve derece gibi unsurlara bağlı farklılıklar bulunabildiği için söz konusu rakamlar belirli maaşlar üzerinden hazırlanan tahmini hesaplamaları ifade ediyor.

POLİS VE BAŞKOMİSER İÇİN ZAM TABLOSU

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Piyasa beklentilerine dayanan yüzde 8,37'lik artış senaryosunda iki meslek grubunun maaşları şöyle hesaplanıyor:

Meslek Mevcut maaş Tahmini yeni maaş Polis memuru 92.618 TL 100.370 TL Başkomiser 101.242 TL 109.716 TL

Yeni maaşlar, kesinleşmiş bir zam kararına değil, yıl sonu enflasyon beklentilerine dayanıyor.

MEMUR ZAMMINDA DÖRT AYLIK VERİLER BELLİ OLDU

Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 zammında belirleyici olacak enflasyon verilerinin dört aylık bölümü açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78 olarak gerçekleşti.

Ağustos ve eylül aylarında aylık enflasyon yüzde 1,84 olurken, ekim ayında yüzde 2,58 seviyesine yükseldi.

Böylece temmuz-ekim dönemini kapsayan dört aylık kümülatif enflasyon yüzde 8,29'a ulaştı.

Açıklanan veriler doğrultusunda memur ve memur emeklileri için yaklaşık yüzde 1,20 enflasyon farkı oluştuğu hesaplandı.

Toplu sözleşme artışıyla birlikte dört aylık verilere dayanan toplam zam oranı ise yüzde 6,27 olarak belirlendi.

Bu oran, ocak ayında uygulanacak nihai zammı göstermiyor. Kesin hesaplama için kasım ve aralık ayı enflasyonunun da belli olması gerekiyor.

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MERKEZ BANKASI TAHMİNİ ZAM HESAPLARINI DEĞİŞTİRDİ

Memur maaşlarına ilişkin beklentileri etkileyen gelişmelerden biri de Merkez Bankasının 2026 yılı enflasyon tahminini güncellemesi oldu.

TCMB Başkanı Fatih Karahan tarafından açıklanan yılın dördüncü Enflasyon Raporu'nda 2026 yılı enflasyon tahmini yüzde 29,5'e yükseltildi.

Bu tahmin doğrultusunda yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 9,97 düzeyinde gerçekleşebileceği hesaplanıyor.

Söz konusu senaryoda memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkının yüzde 2,78 seviyesine ulaşabileceği öngörülüyor.

Toplu sözleşme artışının da eklenmesiyle toplam zam oranının yüzde 7,91 olması bekleniyor.

PİYASA BEKLENTİSİNE GÖRE ZAM YÜZDE 8,37

Merkez Bankasının Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,04 olarak açıklandı.

Bu tahminin gerçekleşmesi halinde memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkının yüzde 3,21 olması hesaplanıyor.

Toplu sözleşmeden kaynaklanan artışla birlikte toplam zam oranının yüzde 8,37'ye ulaşabileceği belirtiliyor.

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Polis memuru maaşının 100 bin 370 TL'ye, başkomiser maaşının ise 109 bin 716 TL'ye çıkabileceğine ilişkin hesaplamalar da bu senaryoya dayanıyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 76 BİN TL'Yİ GEÇEBİLİR

Ocak 2027 zammıyla birlikte en düşük memur maaşının da artması bekleniyor. Mevcut durumda 70 bin 224 TL olarak belirtilen en düşük memur maaşı, Merkez Bankasının yüzde 7,91'lik zam senaryosuna göre 75 bin 779 TL'ye yükselebilecek.

Piyasa katılımcılarının yüzde 8,37'lik zam beklentisinin gerçekleşmesi halinde ise en düşük memur maaşının 76 bin 102 TL'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Finansal Kurumlar Birliğinin yıl sonu enflasyon beklentisine dayanan yüzde 8,39'luk artış senaryosunda ise en düşük memur maaşı 76 bin 116 TL'ye ulaşabilecek.

Böylece en yüksek hesaplama senaryosunda en düşük memur maaşı 76 bin TL sınırını aşmış olacak.

MASADA DÖRT FARKLI ZAM SENARYOSU BULUNUYOR

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak artış için farklı ekonomik beklentiler üzerinden hesaplamalar hazırlanıyor.

Orta Vadeli Program'daki enflasyon öngörüsü, Merkez Bankasının güncel tahmini, Piyasa Katılımcıları Anketi ve Finansal Kurumlar Birliğinin beklentileri bu hesaplamalarda öne çıkıyor.

Dört farklı senaryoya göre toplam zam oranları şöyle:

Zam senaryosu Tahmini zam oranı Orta Vadeli Program %7 Merkez Bankası enflasyon tahmini %7,91 Piyasa Katılımcıları Anketi %8,37 Finansal Kurumlar Birliği beklentisi %8,39

En düşük zam senaryosunda en düşük memur maaşının 75 bin 140 TL olması beklenirken, en yüksek senaryoda bu tutarın 76 bin 116 TL'ye ulaşabileceği hesaplanıyor.

ÖĞRETMEN VE UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Polis ve başkomiser maaşları dışında eğitim çalışanlarının alacağı yeni ücretler de merak ediliyor. Yüzde 8,37'lik zam senaryosuna göre mevcut maaşı 83 bin 254 TL olan öğretmenin aylığı 90 bin 222 TL'ye yükselebilecek.

Mevcut maaşı 92 bin 166 TL olan uzman öğretmenin aylığının ise 99 bin 880 TL seviyesine ulaşması bekleniyor.

Böylece uzman öğretmen maaşının 100 bin TL sınırına yaklaşabileceği hesaplanıyor.

Söz konusu rakamlar, açıklanacak son iki aylık enflasyon verisine göre değişebilecek.

DOKTOR, HEMŞİRE VE MÜHENDİSLERİN MAAŞLARI DA HESAPLANDI

Ocak 2027 memur zammına ilişkin tahminler, sağlık çalışanları ve diğer kamu personelini de kapsıyor. Yüzde 8,37'lik zam senaryosuna göre mevcut maaşı 170 bin 730 TL olan uzman doktorun aylığının 185 bin 20 TL'ye ulaşması bekleniyor.

Profesör maaşının 153 bin 208 TL'den 166 bin 32 TL'ye, mühendis maaşının ise 109 bin 185 TL'den 118 bin 324 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

Aynı hesaplamaya göre diğer bazı meslek gruplarında tahmini yeni maaşlar şöyle:

Meslek grubu Tahmini yeni maaş Uzman doktor 185.020 TL Profesör 166.032 TL Mühendis 118.324 TL Şube müdürü 116.075 TL Araştırma görevlisi 111.382 TL Avukat 110.684 TL Uzman öğretmen 99.880 TL Vaiz 94.263 TL Hemşire 91.947 TL Öğretmen 90.222 TL Teknisyen 82.228 TL Üniversite mezunu memur 79.186 TL

Bu tutarlar yüzde 8,37'lik artış varsayımıyla hazırlanan tahmini maaşları gösteriyor.

EMEKLİ POLİS VE BAŞKOMİSERİN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak 2027'de yapılacak artış yalnızca görevdeki kamu çalışanlarını değil, memur emeklilerini de ilgilendiriyor. Piyasa katılımcılarının yüzde 8,37'lik zam beklentisi üzerinden yapılan hesaplamalarda emekli emniyet personelinin aylıkları da yeniden şekilleniyor.

Buna göre emekli başkomiserin aylığının 51 bin 884 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

Emekli polis memurunun aylığının ise 51 bin 35 TL seviyesine ulaşabileceği hesaplanıyor.

Böylece hem görevdeki hem de emekli emniyet personelinin alacağı maaşlarda ocak ayında artış yaşanması bekleniyor.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI 34 BİN TL'Yİ AŞABİLİR

Memur emeklilerinin alacağı zamda da farklı senaryolar bulunuyor. Mevcut durumda 31 bin 527 TL olarak belirtilen en düşük memur emeklisi aylığının, Orta Vadeli Program senaryosuna göre 33 bin 734 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Merkez Bankasının enflasyon tahminine dayanan yüzde 7,91'lik artış hesabında yeni aylık 34 bin 21 TL olarak öngörülüyor.

Piyasa beklentisine göre bu tutar 34 bin 166 TL'ye, yüzde 8,39'luk en yüksek zam senaryosunda ise 34 bin 172 TL'ye ulaşabilecek.

MEMUR EMEKLİLERİNİN YENİ MAAŞ TABLOSU

Yüzde 8,37'lik zam senaryosu doğrultusunda bazı memur emeklilerinin alabileceği tahmini aylıklar da hesaplandı.

Emekli meslek grubu Tahmini aylık Müsteşar 121.526 TL Genel müdür 107.695 TL Profesör 87.227 TL Pratisyen hekim 74.440 TL Birinci sınıf kaymakam 71.365 TL Başkomiser 51.884 TL Polis memuru 51.035 TL Öğretmen ve hemşire 49.859 TL

Hesaplamalar mevcut aylıklar ve tahmini zam oranı üzerinden oluşturuldu. Kesin tutarlar resmi zam oranının açıklanmasıyla belli olacak.

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?

Memur ve memur emeklilerinin merakla beklediği Ocak 2027 zammında son aşamaya yaklaşılıyor. TÜİK tarafından kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından altı aylık enflasyon farkı kesinleşecek.

Toplu sözleşme artışıyla birlikte hesaplanacak nihai oran, kamu çalışanlarının 2027 yılının ilk yarısında alacağı maaşları belirleyecek.

Şu ana kadar ortaya çıkan hesaplamalarda yüzde 7 ile yüzde 8,39 arasında değişen artış ihtimalleri bulunuyor.

Özellikle polis memuru maaşının 100 bin TL'yi aşması, başkomiser maaşının ise 110 bin TL'ye yaklaşması dikkat çekiyor.

Ancak yeni maaşların kesinleşmesi için yılın son iki aylık enflasyon verilerinin açıklanması gerekiyor. Bu nedenle ortaya çıkan rakamlar, resmi zam kararından önce hazırlanan tahmini hesaplamalar olarak değerlendiriliyor.