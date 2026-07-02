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Ödemiş afet konutları yangının birinci yılında teslim ediliyor

02.07.2026 - 10:30 | Son Güncellenme:

#Ödemiş Yangın#Afet Konutları#Muzaffer Atıcı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde 2 Temmuz’da çıkan orman yangının üzerinden 1 yıl geçerken, bölgede yapımına başlanan afet kontları da tamamlanma aşamasına geldi. Yeni konutların teslimatı bu ay sonu itibarıyla başlayacak.

Yangının senesinde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, afetin ardından Ödemiş’e gerçekleştirdiği ziyarette yanına gelen 7 yaşındaki Muzaffer Atıcı’nın görüntülerine yer verdi. Bakan Kurum o görüntüleri, “Yakında Üzümlü Köyü’ne, Muzaffer’in yeni evine misafir olacağım” notuyla paylaştı. İzmir’in Ödemiş ilçesinde 2 Temmuz 2025’te çıkan orman yangınlarının ardından Karadoğan, Üzümlü, Tosunlar ve Suçıktı köylerinde 138 köy evi kullanılamaz hale geldi. Yangından 1 ay sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da katıldığı törenle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yeni konutların temelleri atıldı. Hızla devam eden çalışmalar sonrası köy evleri 1 yıl içinde tamamlanma aşamasına geldi. Yöresel mimariye uygun, güvenli ve afetlere dirençli yeni konutların teslimatı bu ay sonu itibarıyla başlayacak.

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“BİZİM EVİMİZ YANDI, BİLİYORSUN DEĞİL Mİ?”

Yangının senesinde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, afetin hemen ardından gerçekleştirdiği ziyarette yanına gelen 7 yaşındaki Muzaffer Atıcı’nın görüntülerine yer verdi. Küçük Muzaffer’in, Bakan Kurum’a yaklaşarak, “Bizim evimiz yandı, biliyorsun değil mi?” sözleri yüreklere dokundu.

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Bakan Kurum’un talimatıyla yangından 1 ay sonra temelleri atılan köy evlerinden biri de Muzaffer ve ailesinin evi oldu. Bakan Kurum, babası Mehmet ve annesi Nihal Atıcı ile birlikte yeni evlerini görmeye giden küçük Muzaffer’in eski ve yeni görüntülerinin yer aldığı videoyu, “Yakında Üzümlü Köyü’ne, Muzaffer’in yeni evine misafir olacağım” notunu düşerek paylaştı. Küçük Muzaffer ise Bakan Kurum ile karşılaşmasını, “Yangından sonra buraya bakanımız geldi. Murat amcayla konuştum ben. ‘Bizim evimiz yandı bize ev yapacak mısın?’ dedim. O da bana söz verdi. Şimdi de evimiz yapılıyor. Murat amca teşekkür ederiz evimiz yapılıyor” sözleriyle anlattı.

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