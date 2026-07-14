Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaOECD raporu: Türkiye son 5 yılda reel ücret artışında ilk sırada
HaberlerUzmanpara

OECD raporu: Türkiye son 5 yılda reel ücret artışında ilk sırada

14.07.2026 - 16:56 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#OECD#Reel Ücret Artışı

OECD verilerine göre Türkiye, son 5 yılda reel ücret artışında OECD'nin en üst sırasına yerleşirken, son bir yıllık dönemde de ikinci sırada performans gösterdi.

OECD raporu: Türkiye son 5 yılda reel ücret artışında ilk sırada

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) "İstihdam Görünümü 2026" başlıklı raporu Türkiye'nin son 5 yılda ve yıllık bazda reel ücret artışında OECD'nin en güçlü performans gösteren ülkeleri arasında yer aldığını ortaya koydu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

5 YILDA TÜRKİYE'DE REEL ÜCRET ARTIŞI ORTALAMA YÜZDE 78,6 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

OECD'nin "İstihdam Görünümü 2026" raporuna göre, Türkiye, bu yılın ilk çeyreğinde reel ücretlerde ortalama yüzde 7,1 artış kaydederek OECD ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldı. Aynı dönemde OECD ortalaması yüzde 2,2'de kaldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
ABD enflasyonu piyasaları sarstı! Altın fırladı, dolar geriledi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRABD enflasyonu piyasaları sarstı! Altın fırladı, dolar gerilediHaberi Görüntüle

2021'in ilk çeyreğinden bu yılın ilk çeyreğine kadar geçen 5 yıllık sürede Türkiye'de kümülatif reel ücret artışı ortalama yüzde 78,6 olarak gerçekleşti. Bu dönemde OECD ortalaması ise yüzde 4,9'da kaldı. Böylece Türkiye, OECD'de en yüksek kümülatif reel ücret artışı kaydeden ülke oldu. Türkiye'nin beş yıllık reel ücret artışı, OECD ortalamasının yaklaşık 16 katı seviyesinde gerçekleşti.

Haberin Devamı

PİYASALAR GENEL OLARAK DAYANIKLILIĞINI KORUYOR

Haberin Devamı

Rapora göre, OECD ülkelerinde iş gücü piyasalarında zayıflama sinyalleri görülmeye başlasa da piyasalar genel olarak dayanıklılığını koruyor. Bununla birlikte, bölgeler arasındaki farklılıklar istihdam ve gelir fırsatlarını önemli ölçüde etkilemeye devam ediyor.

Haberin Devamı

OECD, son dönemde reel ücretlerde toparlanma görülmesine rağmen birçok ülkede ücretlerin halen 2022'deki yüksek enflasyonun yol açtığı kayıpları tam olarak telafi edemediğine dikkat çekti. İş gücü piyasasındaki katılıgın azalması, verimlilik artışındaki yavaşlama ve jeopolitik belirsizlikler ücret artış hızını sınırlayan temel unsurlar arasında yer aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR
ABD enflasyonu piyasaları sarstı Altın fırladı, dolar geriledi
ABD enflasyonu piyasaları sarstı! Altın fırladı, dolar geriledi
Beşiktaş, Leandro Trossardı resmen açıkladı
Beşiktaş, Leandro Trossard'ı resmen açıkladı
Nihat Kahveci gözaltına alındı Olayın polis tutanağı ortaya çıktı
Nihat Kahveci gözaltına alındı! Olayın polis tutanağı ortaya çıktı
Sırp bakandan skandal sözler 500 yıl Türkleri bekledik
Sırp bakandan skandal sözler! '500 yıl Türkleri bekledik'
Yazarlar
Melih Aşık
Melih AşıkKARADENİZ SERGİSİ
Zafer Şahin
Zafer ŞahinSevr planı hep güncel
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluHaluk Levent’in ‘Ahbap’ ihaneti
Güldener Sonumut
Güldener SonumutAB’den umut verici Kıbrıs hamlesi
Eren Aka
Eren AkaKars’ın kaderini değiştirebilir!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaMartin Margiela müzayedesi nasıl geçti?
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Carreti kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Carret'i kabul etti
Muğlada orman yangını Havadan karadan müdahale
Muğla'da orman yangını! Havadan karadan müdahale
Suça sürüklenen çocuklarla ilgili kanun teklifinin detayları ortaya çıktı Cezaevleri nasıl sınıflandırılacak
Suça sürüklenen çocuklarla ilgili kanun teklifinin detayları ortaya çıktı! Cezaevleri nasıl sınıflandırılacak?
Son dakika... Bağcılarda seyir halindeki kamyon ile minibüs çarpıştı
Son dakika... Bağcılar'da seyir halindeki kamyon ile minibüs çarpıştı