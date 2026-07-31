Öğrenciye 1 milyon TL'lik yurt şoku! Üniversite tercih dönemi geldi...3 büyükşehirde fiyatlar nasıl?

Üniversite tercihlerinin başlamasıyla milyonlarca genç hayalindeki üniversiteye kavuşmanın heyecanını yaşarken, ailelerin gündeminde ise barınma maliyetleri var zira öğrencilerin konaklama giderleri cep yakıyor.

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Şehir dışında üniversite kazanan öğrencilerin genelde ilk tercihi yurtlar oluyor. Şu anda İstanbul, İzmir ve Ankara'daki yıllık yurt fiyatları 170 bin TL'den başlayarak, 1 milyon TL gibi astronomik rakamlara ulaşabiliyor. Farklı semtlerdeki özel öğrenci yurtlarında fiyatları belirleyen en önemli unsur oda tipi. Odanın kaç kişilik olduğu ve oda özellikleri fiyatı doğrudan etkiliyor.

İSTANBUL'DA YURT FİYATLARI KİRALIK DAİRELERLE YARIŞIYOR

Eğitim için milyonlarca öğrencinin tercihi olan İstanbul'da yurt fiyatları oldukça yüksek. Şu anda tek kişilik yurt oda fiyatı, kiralık bir konutun aylık ücretiyle yarışıyor. 2026 yılında İstanbul'da ortalama yurt fiyatları şu şekilde;

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1 kişilik oda 47.000 TL

2 kişilik oda 34.000 TL

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3 kişilik oda 30.000 TL

4 kişilik oda 25.000 TL

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İstanbul'daki birçok özel öğrenci yurdunda barınma ücretine çoğunlukla yalnızca kahvaltı dahil ediliyor. Öğle ve akşam yemekleri ise ek hizmet kapsamında yer almadığı için bu harcamaların öğrencilerin cebinden karşılaması gerekiyor. Bu nedenle ailelerin yurt tercihi yaparken yalnızca konaklama ücretini değil, aylık yemek giderlerini de hesaba katarak toplam yaşam maliyetini değerlendirmesi son derece önemli.

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ANKARA'DA YURT ÜCRETLERİ 590 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Başka bir öğrenci şehri olan Ankara'da da fiyatlar oldukça yüksek. Yurt fiyatları oda tipi ve kişi sayısına göre değişse de fiyatlar ortalama olarak 170 bin TL ile 590 bin TL arasında değişiyor. Ankara'da yurt fiyatları ortalama şu şekilde;

1 kişilik oda 43.200 TL

2 kişilik oda 31.000 TL

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3 kişilik oda 28.000 TL

4 kişilik oda 24.000 TL

5 kişilik oda 22.000 TL

6 kişilik oda 17.000 TL

Ankara'daki özel yurtların büyük bölümünde kahvaltı standart olarak sunulurken, birçok yurtta bu hizmet öğle ve akşam yemekleriyle de destekleniyor. Hatta bazı yurtlarda gece atıştırmalıkları ile sınav dönemlerine özel hazırlanan menüler de öğrencilere sunuluyor. Sunulan hizmetlerin kapsamı İstanbul'daki birçok yurda kıyasla daha geniş olmasına rağmen, Ankara'daki yurt fiyatları daha uygun.

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İZMİR'DE FİYATLAR 400 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Yüksek öğrenci göçü alan başka bir şehir ise İzmir. İzmir'de ise fiyatlar 185 bin TL ile 400 bin TL arasında değişiyor. İzmir'de ortalama yurt fiyatları şu şekilde:

1 kişilik oda 36 bin TL

2 kişilik oda 28 bin TL

3 kişilik oda 25 bin TL

4 kişilik oda 21 bin TL

İzmir yurtları da Ankara gibi çoğunlukla sabah ve akşam yemeğini standart olarak veriyor. Buna göre; İstanbul yine pahalılıkta başı çekerken, İzmir ve Ankara, İstanbul'a göre daha makul bir seçenek olarak öne çıkıyor.

YURT ÜCRETLERİ 10-12 AY ARASINDA TAKSİTLENDİRİLİYOR

Genel olarak yurt ücretleri, Eylül-Haziran arası bir yıllık eğitim dönemine denk gelen 10 ay üzerinden hesaplanıyor. Ancak bazı yerlerde 12 ay taksit imkanı da var. Ek olarak, yıllık ücreti peşin ödeyen öğrencilere indirim de yapılıyor.

Yurda kayıt sırasında olası bir zarara karşın depozito da talep ediliyor. Depozito tutarı yurdun uyguladığı politikaya göre değişmekle birlikte 5 bin TL ile 25 bin TL arasında fiyatlanıyor.

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SUNULAN HİZMET FİYATA GÖRE DEĞİŞİYOR

Yurt ücretleri arttıkça sunulan imkanlar da değişiyor. Ekonomik odalarda mutfak ve banyo ortak kullanımdayken, daha yüksek ücretli odalarda bu alanlar oda içinde yer alıyor.

Bunun yanı sıra internet, sıcak su, haftalık temizlik hizmeti ve ilgili üniversiteye ücretsiz servis birçok yurtta standart olarak sunuluyor. Çamaşır yıkama ise çoğu yurtta ücretli. Öğrenciler çamaşır makinelerini kullanabilmek için ortalama 15 TL'den başlayarak 200 TL'ye ulaşan ücretler ödemek zorunda.

ÖĞRENCİ YURTLARINA "OTEL" AYARI

Özel öğrenci yurtlarında fiyatları belirleyen unsurlar yalnızca oda kapasitesiyle sınırlı değil. Odanın bulunduğu kat, cephe, manzara, balkonlu olup olmaması, hatta öğrencinin baza mı yoksa ranza mı tercih ettiği bile ücreti değiştiriyor. Manzaralı veya balkonlu odalar için daha yüksek ücret talep edilirken, farklı kat ve cephe seçenekleri öğrencilerin bütçelerine uygun alternatifler bulmasına imkan tanıyor.

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ÖĞRENCİ YURDU MU EV Mİ?

Özel öğrenci yurtları dışında ailelerin değerlendirdiği bir diğer seçenek de ev kiralamak. Peki, şu anda ortalama kira fiyatları ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre; 2026 yılında 100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı İstanbul'da 44 bin 332 TL, Ankara'da 23.921 TL, İzmir'de ise 28.540 TL.

Peki, bu durumda bir daire tutmak mı yurt mu daha mantıklı? Ebeveynlerin merak ettiği soruyu Gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı yanıtladı.

Özelmacıklı, özellikle büyükşehirlerde özel yurt ücretlerinin ciddi seviyelere ulaştığını belirterek, "Yemek hariç 300 bin liradan başlayan yurt ücretleri görüyoruz. 2 ya da 3 kişilik odalara 9 aylık dönem için ortalama 300 bin TL isteniyor. Bu tutarı 9 aya böldüğümüzde aylık 30 bin liranın üzerine denk geliyor" dedi.

İstanbul'da yemek hizmetinin de sunulduğu özel yurtlarda aylık maliyetin 40-50 bin TL seviyelerine kadar çıkabildiğini söyleyen Özelmacıklı, bunun ailelerin bütçesini zorladığını ifade etti.

YURT ÜCRETLERİ YERİNE KONUT ALIMI TERCİH EDİLEBİLİYOR

"Öğrenciler açısından duruma baktığımızda büyük şehirlere ilk defa geliyorlarsa o yılı ilk etapta bir yurtta geçirseler de daha sonraki yıllarda bir ev kiralama yolunu da gidebiliyorlar. Ebeveynler çocuklar için yurt ücretlerine bakarak bazen bir gayrimenkulü alımına dahi gidebiliyor. 4-5 yıl sürecek bir lisans eğitimi sırasında bu ücretleri ödemektense satın almayı da tercih edenler olabiliyor."

6,3 MİLYON ÖĞRENCİ BARINMA TALEBİNİ CANLI TUTUYOR

YÖK verilerine göre Türkiye'de yükseköğretimde 6 milyon 301 bin öğrenci bulunuyor. Özelmacıklı, öğrencilerin bir kısmının kendi şehirlerinde eğitim görmesine rağmen talebin yüksek seyrettiğine dikkat çekerek, "Hâlâ yüksek oranda bir konut talebinin özel yurtlar ve kiralık daireler çerçevesinde değerlendirildiğini ifade edebiliriz" dedi.

ÖĞRENCİLER ULAŞIMI KOLAY VE EŞYALI EV ARIYOR

"Öğrenciler ortak ulaşım noktalarında konaklamayı daha çok tercih ediyorlar. Toplu taşımaya ve şehir merkezlerinden uzaklaşmamaya çalışıyorlar. Öğrenciler açısından eşyalı daireler daha fazla tercih ediliyor ama genel anlamda baktığımızda kiralık daire tercihi önemli bir alternatif."

İSTANBUL'DA KİRALIK DAİRE BULMAK ZORLAŞTI

"İstanbul'da 1 artı 1 daireler ortalama 35 bin TL, 2 artı 1 için bu rakam 40.000 TL ortalamalarında. Ama merkezi lokasyon ve yeni bina olursa bu rakamlar biraz daha çıkıyor."

EV KİRALAMANIN İLK MALİYETİ YÜKSEK

Yurt ücretleriyle kıyaslandığında öğrencilerin 2-3 kişi bir araya gelerek ev kiralamayı tercih edebildiğini belirten Özelmacıklı, ev sahiplerinin öğrencilere kiralama konusunda çekinceleri bulunduğunu söyledi.

"Mal sahiplerinin öğrenciye kiraya verme istekleri biraz daha zayıf. Özellikle kira bedelinin tahsili ve muhatap bulma konusunda çekinceleri olabiliyor" diyen Özelmacıklı, depozito, peşin kira, abonelikler ve eşyalı evlerde talep edilen ek güvence bedelleri dikkate alındığında eve yerleşme maliyetinin 4-5 kira bedeline kadar çıkabildiğini ifade etti.