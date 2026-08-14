2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de, ders zilinin çalmasıyla başlayacak. Okulların açılmasına sayılı haftalar kala milyonlarca hanede hazırlık telaşı yaşanırken, velilerin gündeminde kırtasiye başta olmak üzere artan okul masrafları yer alıyor.

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Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Yönetim Kurulu Başkanı Taha Keresteci, bu yıl bir öğrencinin temel kırtasiye ihtiyaçlarından oluşan okul çantasını doldurmanın maliyetinin 2 bin 500 TL'ye ulaştığını belirtti. Geçen sene bu rakam 1.900 TL ile 2.000 TL arasında değişiyordu.

Buna göre; iki eğitim dönemi arasında yaklaşık yüzde 25'lik bir artış söz konusu.

EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI OKUL ÇANTALARINDA YAŞANDI

TÜKİD verilerine göre, okul alışverişi listesinin başında yer alan sırt çantaları bu yıl en fazla zamlanan ürün oldu. Bir yılda yüzde 45,45 artan sırt çantalarını matara, parmak boyası ve kurşun kalem takip etti.

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Fiyatı en fazla artan ürünler şöyle:

Sırt çantası: Yüzde 45,45 arttı.

Matara: Yüzde 33,33 arttı.

Parmak boyası: Yüzde 30,14 arttı.

12'li kurşun kalem: Yüzde 25 arttı.

Beslenme çantası: Yüzde 24,14 arttı.

Yapıştırıcı: Yüzde 20,69 arttı.

Kalem çantası: Yüzde 20 arttı.

Kırmızı kalem: Yüzde 20 arttı.

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SERVİS ÜCRETLERİ BÜTÇEYİ ZORLUYOR

Okul masraflarının en büyük kalemlerinden birini de servis ücretleri oluşturuyor. İstanbul'da mevcut tarifeye göre öğrenciyi en yakın mesafedeki bir okula servisle göndermenin bedeli aylık yaklaşık 4 bin 500 TL, yıllık ise en az 40 bin TL seviyesinde bulunuyor.

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Mesafe arttıkça servis ücretleri de katlanıyor. Buna göre, uzak bir okulu tercih eden velilerin yıllık servis gideri 90 bin TL'nin üzerine çıkabiliyor.

İstanbul'da 2026-2027 eğitim yılında uygulanacak resmi tarife şu şekilde;

İZMİR'DE SERVİS ÜCRETLERİ AYLIK 3 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

İzmir'de en yakın mesafe için uygulanan tarife 3 bin TL'den başlıyor. Çocuğu için eve uzak bir okul tercih edecek veliler ise aylık 8 bin TL'ye yaklaşan servis ücretleri ile karşı karşıya kalıyor.

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İzmir'de uygulanan resmi tarife şu şekilde;

Ancak bu tarifeler yeni eğitim öğretim yılı öncesinde güncellenecek. İzmir'de 2026-2027 eğitim öğretim döneminde geçerli olacak servis ücretleri, önümüzdeki günlerde yapılacak UKOME toplantısında belirlenecek.

ANKARA'DA YILLIK SERVİS ÜCRETİ 30 BİN TL'YE DAYANDI

Ankara'da ise en son uygulanan tarifeye göre fiyatlar 2 bin 420 TL'den başlıyor ve mesafeye göre artış gösteriyor. Uzakta bir okul seçecek veliler yıllık olarak 32 bin TL'yi gözden çıkarmak zorunda.

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Şu anda Ankara'da uygulanan güncel fiyatlar şöyle:

Ancak İzmir de olduğu gibi Ankara'da da bu rakamlar değişecek. Gelecek günlerde yapılacak UKOME toplantısında 2026-2027 eğitim yılı için uygulanacak tarife belli olacak.

OKULA DÖNÜŞTE BİR MASRAF DA ÜNİFORMA

Eğitim masraflarının önemli kalemlerinden birini de okul üniformaları oluşturuyor. Her okulun kendine özgü üniforma uygulaması bulunurken, kıyafetler genellikle okul çevresindeki anlaşmalı satış noktalarından temin ediliyor.

Bu yıl yeni üniforma alacak veliler için temel bir forma setinin maliyeti ortalama 2 bin 600 TL seviyesinde bulunuyor. Bu tutar; uzun kollu-kısa kollu üst, hırka-kapüşonlu, pantolon-etekten oluşan temel üniforma parçalarını kapsıyor. Ortalama fiyatlar şöyle;

Uzun kollu üst: 590 TL

Kısa kollu üst: 500 TL

Hırka veya kapüşonlu üst: 860 TL

Pantolon veya etek: 720 TL

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HER OKULUN ÜNİFORMA SETİ DEĞİŞİYOR

Öğrenciler için belirlenen okul üniformaları okuldan okula farklılık gösteriyor. Bazı okullarda uzun kollu üst, kısa kollu üst, pantolon veya etek ile hırkadan oluşan temel üniforma yeterli olurken, bazı okullarda eşofman takımı, mont ve ek kıyafet parçaları da zorunlu tutulabiliyor. Bu uygulama, velilerin üniforma maliyetlerini de artırıyor.