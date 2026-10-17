Okulların 2027 yılı pansiyon ücretleri belirlendi

Pansiyon ücretleri ilköğretim kurumları ve ortaöğretim okullarında gelecek yıl 68 bin liraya yükselecek. Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlar ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında olan okulların pansiyon ücretleri de 75 bin liraya çıkacak.

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İlköğretim kapsamındaki özel eğitim okullarında söz konusu ücretler 89 bin lira olacak. 2027 yılı bütçe teklifiyle belirlenen pansiyon ücretleri şöyle: