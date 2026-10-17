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Okulların 2027 yılı pansiyon ücretleri belirlendi

17.10.2026 - 11:09 | Son Güncellenme:

#Eğitim#Pansiyon Ücretleri#2027 Bütçe Teklifi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretleri yeni yılda ilköğretim kurumlarında ve ortaöğretim okullarında 68 bin lira, özel eğitim okullarında 89 bin lira, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında 75 bin lira olarak tespit edildi.

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Okulların 2027 yılı pansiyon ücretleri belirlendi

Pansiyon ücretleri ilköğretim kurumları ve ortaöğretim okullarında gelecek yıl 68 bin liraya yükselecek. Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlar ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında olan okulların pansiyon ücretleri de 75 bin liraya çıkacak.

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İlköğretim kapsamındaki özel eğitim okullarında söz konusu ücretler 89 bin lira olacak. 2027 yılı bütçe teklifiyle belirlenen pansiyon ücretleri şöyle:

Okul Türleri ve Kademesi

2027 Yılı Ücreti (TL)

İlköğretim Kurumları

(İlkokul, Ortaokul, Yatılı Ortaokullar, İmam Hatip Okulları)

68.000

İlköğretim Kurumları (Özel Eğitim Okulları)

89.000

Ortaöğretim Okulları

(Genel Liseler, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile İmam Hatip Liseleri)

68.000

Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları

(3308 Sayılı Kanun Kapsamındaki Okullar)

75.000

 

 

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