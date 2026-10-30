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Olağanüstü tasfiyeye konu fonlardaki ilk ara ödemeler başladı

30.10.2026 - 15:39 | Son Güncellenme:

#Fon#Fon Tasfiyesi#Ara Ödeme

Olağanüstü tasfiyeye konu 7 fondaki 235 bin 705 yatırımcıya bugün itibarıyla 29,3 milyar lira ara ödeme yapılmaya başlandı.

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Olağanüstü tasfiyeye konu fonlardaki ilk ara ödemeler başladı

Edinilen bilgiye göre, TBMM'de kabul edilen 22 Ekim tarihli ve 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun ile Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) tasfiye ve ödemelere ilişkin usul ve esaslar hakkındaki 27 Ekim tarihli ve 76/1903 sayılı karar doğrultusunda, fon sahiplerine ara ödemeler yapılmaya devam ediliyor.

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Bu kapsamda, olağanüstü tasfiyeye konu 7 fondaki 235 bin 705 yatırımcıya bugün itibarıyla ödeme yapılmaya başlandı. Ara ödemeler kapsamında bugün, toplam 29,3 milyar lira fon sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor.

Önceki süreçte A1 Capital, Bulls, Pardus ve Hedef portföy yönetim şirketlerinin oluşturduğu olağan tasfiye kapsamında ise 93 fonda 63 bin 759 yatırımcıya 68 milyar lira ödenmişti.

Böylece, bugün itibarıyla olağan ve olağanüstü tüm tasfiyelerde toplam 100 fonda 299 bin 464 yatırımcıya 97,3 milyar lira ödeme yapılmış oldu.

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ÖDEME KAPSAMI VE GELECEK PLANLAMASI

Yetkili kurumların yaptığı denetimler neticesinde haksız ve fahiş kazanç elde ettiği belirlenen yatırımcılar, ara ödeme kapsamı dışında bırakıldı.

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7596 sayılı Kanun ve SPK'nin 76/1903 sayılı kararı kapsamında yapılacak ara ödemeler, para piyasası fonlarından başlamak üzere, en düşük fon katılma payı sahibinden en çok olana doğru olacak ve en fazla sayıda yatırımcının ödeme almasını sağlayacak şekilde devam edecek.

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