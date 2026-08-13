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UzmanparaÖmrünü tamamlamış lastiklerin yönetiminde yeni dönem! Toplama sistemi genişletildi
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Ömrünü tamamlamış lastiklerin yönetiminde yeni dönem! Toplama sistemi genişletildi

13.08.2026 - 15:22 | Son Güncellenme:

#Çevre#Atık Lastik#Geri Dönüşüm

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hazırladığı “Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan düzenleme ile ömrünü tamamlamış lastiklerin (ÖTL) toplanması konusunda Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşun yanı sıra artık atık lastik işleme tesisleri de ÖTL toplayıp işleyebilecek. Ancak bu tesisler tarafından toplanan ÖTL'lerin, yalnızca kendi tesislerinde işlenmesi gerekecek.

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Ömrünü tamamlamış lastiklerin yönetiminde yeni dönem Toplama sistemi genişletildi

"Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 13 Ağustos 2026 tarihli ve 33339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile ömrünü tamamlamış lastiklerin toplama sisteminde sahada yaşanan sorunların giderilmesi, geri kazanım sektörünün hammaddeye erişiminin kolaylaştırılması ve ÖTL yönetim sisteminin daha etkin ve sürdürülebilir hale getirilmesi hedeflendi.

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TOPLAMA İŞLEMİNDEKİ SINIRLAMA KALDIRILDI

Yönetmeliğe “Ömrünü tamamlamış lastikler; lastik üreticileri, yetkilendirilmiş kuruluşlar, çevre lisansı bulunan ÖTL geri kazanım tesisleri ve ÖTL işleyen piroliz tesisleri tarafından toplanır. Ömrünü tamamlamış lastik toplama faaliyeti gerçekleştirecek işletmeler Bakanlıktan ÖTL toplama yetkisi alır. Yetkili toplayıcılar ömrünü tamamlamış lastik toplama miktarlarını her yıl Mart ayı sonuna kadar Bakanlığa bildirirler. ÖTL geri kazanım tesisleri ve ÖTL işleyen piroliz tesisleri, ÖTL’leri yalnızca kendi tesislerinde işlemek üzere toplarlar. Bu tesisler tarafından yıllık olarak toplanacak ÖTL miktarı, tesisin yıllık ÖTL işleme kapasitesini aşamaz” maddesi eklendi. Böylece ÖTL toplama faaliyeti, yalnızca lastik üreticileri tarafından oluşturulan sistemle sınırlı olmaktan çıkarıldı. Bakanlık tarafından ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanması konusunda yetkilendirilmiş kuruluşun yanı sıra, atık lastik işleme tesisleri de artık ÖTL toplama faaliyetinde bulunabilecek. Ancak bu tesisler tarafından toplanan ÖTL'lerin, yalnızca kendi tesislerinde işlenmesi gerekecek. Ayrıca Ömrünü tamamlamış lastiklerin taşınması işlemlerinde Bakanlığın çevrimiçi programları kullanılacak.

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 ÖTL TOPLAMA ORANININ ARTMASI BEKLENİYOR

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Yeni sistemle birlikte atık lastik işleme tesislerinin de sahada ÖTL toplamasına imkan tanınmasıyla, mevcut tesis kapasitelerinin daha etkin kullanılması, atıl yatırımların önlenmesi ve toplanan ÖTL miktarının artırılması hedefleniyor. Böylece daha fazla ömrünü tamamlamış lastiğin geri kazanım süreçlerine yönlendirilmesi ve geri kazanım sektörüne daha fazla ikincil hammadde kazandırılması amaçlanıyor. Toplama faaliyetlerine daha fazla aktörün dahil olmasıyla birlikte sahadaki toplama kapasitesinin artırılması ve geri kazanılabilir nitelikteki lastiklerin ekonomiye yeniden kazandırılmasında artış hedefleniyor.

 

 

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